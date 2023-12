El tráfico de camiones se reanuda en la frontera Ucrania-Eslovaquia con ‘solo’ mil vehículos en la cola. El tráfico de camiones se reanuda en la frontera entre Ucrania y Eslovaquia con ‘solo’ mil vehículos en la fila.

Los representantes de los camioneros eslovacos han levantado su bloqueo de la frontera ucraniana, permitiendo que los camiones entren a Eslovaquia a través del punto de control de Vyšné Nemecké, informó el Servicio de Guardia Fronteriza del Estado de Ucrania en Facebook el 15 de diciembre.

“Tras el levantamiento del bloqueo, a partir de las 9 a.m. del 15 de diciembre, casi 60 camiones han sido procesados para salir de Ucrania a través del punto de control de Uzhgorod, con otros 1,065 en la cola electrónica esperando para salir”, dice la declaración.

Lea también: Se reanudó el movimiento estable de camiones en el mayor punto de control en la frontera ucraniano-polaca después de un bloqueo de 5 semanas

Los transportistas eslovacos comenzaron a bloquear el movimiento de camiones en el punto de control de Uzhgorod el 1 de diciembre. El bloqueo fue levantado el 4 de diciembre. Los transportistas habían indicado anteriormente que su acción era en solidaridad con sus colegas polacos, que habían estado bloqueando la frontera ucraniana desde el 6 de noviembre.

Lea también: Grupos de transporte de la UE presionan a Polonia instando al boicot de transportistas que estrangulan las líneas comerciales de Ucrania

La Unión Eslovaca de Transportistas por Carretera (UNAS), al igual que los polacos, exige la cancelación del acuerdo entre la UE y Ucrania sobre el llamado régimen de visado de transporte, que, según los transportistas eslovacos, ha provocado una disminución en el mercado de transporte local.

Los transportistas eslovacos volvieron a bloquear el movimiento de camiones a través del punto de control de Vyšné Nemecké en la frontera con Ucrania el 11 de diciembre. Posteriormente, el tráfico de camiones entre ambos países se restableció parcialmente el 14 de diciembre.

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine