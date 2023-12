El programa de MacRumors: ¿Debería Apple permitir iMessage para Android?

En el episodio de esta semana de The MacRumors Show, discutimos la reciente controversia en torno a las aplicaciones de Android que buscan habilitar la funcionalidad de iMessage.

Varias empresas han estado compitiendo para ofrecer soluciones a los usuarios de Android que desean enviar y recibir iMessages durante algún tiempo. Más recientemente, “Beeper Mini” ofreció una forma de hacerlo sin necesidad de iniciar sesión con un ID de Apple.

Los desarrolladores de la aplicación utilizaron los protocolos de iMessage de ingeniería inversa para registrar números de teléfono de Android en los servidores de Apple, lo que permitió a los usuarios de Android enviar mensajes de burbujas azules a usuarios de iPhone con soporte para todas las funcionalidades de iMessage, incluidos los recibos de lectura, indicadores de escritura y reacciones.

Apple terminó bloqueando Beeper Mini la semana pasada, y la empresa confirmó que tomó medidas para cerrar la aplicación, ya que aparentemente representaba riesgos para la seguridad y privacidad de los usuarios de iMessage.

En una publicación en el blog, el equipo de Beeper Mini dijo que la aplicación era la “aplicación paga para Android de más rápido crecimiento en la historia”, con más de 100,000 descargas. Se dijo que esto era evidencia de que los clientes de Android e iPhone “desean desesperadamente poder chatear juntos” con todas las funciones disponibles en iMessage. A principios de esta semana, la funcionalidad de la aplicación regresó, pero ahora con el requisito de iniciar sesión con un ID de Apple y recibir mensajes a través de una dirección de correo electrónico en lugar de un número de teléfono.

Los desarrolladores de Beeper Mini dicen que, a pesar de haberse puesto en contacto con Apple, no han recibido respuesta. Es poco probable que Apple ceda y permita que Beeper Mini funcione como lo hizo, y Apple también puede cerrar más funcionalidades si puede.

Apple tiene planes de llevar una variedad de características similares a iMessage a los chats entre usuarios de iPhone y usuarios de Android a través de RCS, un protocolo que Apple agregará a los iPhones el próximo año. RCS traerá soporte para video e imágenes de alta calidad, reacciones de emoji, indicadores de escritura, recibos de lectura y más, todas características que Beeper Mini dice que los usuarios de Android e iPhone están desesperados por tener en chats entre plataformas.

