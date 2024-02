El thriller de conspiración “Objetivo principal” listo para colarse en Apple TV+

Prime Target es una próxima serie de televisión de thriller que combina teorías de conspiración con teoremas matemáticos. En serio. Se trata de un matemático cuya investigación está siendo suprimida como parte de una misteriosa conspiración.

El próximo programa de Apple TV+ contará con Leo Woodall y Quintessa Swindell.

Los números primos son el objetivo en Prime Target en Apple TV+

Los thrillers son un pilar de Apple TV +. El servicio de transmisión ofrece algunos buenos, desde el secuestro de Idris Elba hasta el megaéxito Severance. Y Apple acaba de hacer un pedido de serie para lo que llama un “thriller de conspiración”.

La descripción completa dice:

“Prime Target presenta a un brillante joven postgraduado en matemáticas, Edward Brooks (interpretado por Woodall), al borde de un gran avance. Si tiene éxito en encontrar un patrón en los números primos, tendrá la clave de cada computadora en el mundo. Pronto comienza a darse cuenta de que un enemigo invisible está tratando de destruir su idea antes de que nazca, lo que lo lleva al centro de atención de Taylah Sanders, una agente femenina de la NSA (interpretada por Swindell) a quien se le ha encomendado observar e informar sobre el comportamiento del matemático. Juntos comienzan a desentrañar la inquietante conspiración en la que Edward está en el centro.”

Para aquellos que no son lo suficientemente geek, los algoritmos de encriptación se basan en números primos muy grandes. Se pueden utilizar para mantener seguros los datos porque no tienen ningún patrón: los números primos aparecen de forma semirrandom, incluso en números con cientos de dígitos. Si el personaje de la serie Apple TV + encuentra un patrón en los números primos, se podría utilizar para descifrar virtualmente todo lo que se mantiene seguro en Internet.

Las estrellas de Prime Target son jóvenes pero ya han tenido actuaciones sólidas. El ganador del Premio SAG, Leo Woodall, es conocido por sus papeles en The White Lotus y One Day, mientras que Quintessa Swindell estuvo en Black Adam e In Treatment. El elenco también incluye al nominado al Oscar Stephen Rea (The Crying Game, V for Vendetta), al nominado al premio BAFTA David Morrissey (Sherwood, The Walking Dead), a la ganadora del Emmy Martha Plimpton (The Regime), a la ganadora del Emmy Sidse Babett Knudsen (Borgen, Westworld), al nominado al Premio SAG Jason Flemyng (The Curious Case of Benjamin Button) y al nominado al Premio BAFTA Harry Lloyd (Game of Thrones).

La serie fue creada por el galardonado escritor Steve Thompson (Sherlock, Vienna Blood, Doctor Who).

Próximamente en Apple TV+… en algún momento

Dado que Apple TV+ recién se comprometió con Prime Target, pasará un tiempo antes de que la serie de una hora de ocho episodios tenga su estreno global.

Mientras tanto, considera en su lugar el thriller de ciencia ficción Constellation. Se lanzará el 21 de febrero en el servicio de transmisión de Apple y también estará repleto de conspiraciones.