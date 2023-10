Mejores fondos de pantalla de Halloween tenebrosos para iPhone en 2023

Si estás buscando los mejores fondos de pantalla escalofriantes de Halloween para iPhone, has venido al lugar correcto. Halloween es fácilmente la mejor festividad de la temporada, y no hay nada mejor que sumergirse por completo en el espíritu de la temporada. He buscado en Internet algunos de mis fondos de pantalla de Halloween favoritos, y esto es lo que he encontrado.

Los 10 mejores fondos de pantalla escalofriantes de Halloween para iPhone

Aquí están mis fondos de pantalla favoritos para la temporada de Halloween. Si necesitas ayuda para configurar un fondo de pantalla en tu iPhone, nuestra guía te mostrará exactamente qué hacer.

1. Fantasmas y calabazas

Comencemos con un bonito patrón de calabazas y fantasmas. Perfecto para la temporada espeluznante, el color naranja complementa perfectamente a Halloween, y la adición de murciélagos también es un buen detalle. Creo que este sería un excelente fondo de pantalla de bloqueo que mostraría las excelentes mejoras que hemos obtenido con iOS 16.

2. Colección de películas de terror

¿Hay algo mejor que ver películas de terror en Halloween? No lo creo. El colaborador de Pinterest N ! N tiene una increíble colección de fondos de pantalla con patrones de películas de terror para satisfacer tu gusto por los slasher. Desde Jason hasta Mars Attacks, esta colección tiene todo para el entusiasta del horror.

3. Castillo encantado y luna de sangre

Este fondo de pantalla es perfecto para aquellos que esperan visitar el castillo de Drácula. Desde la hermosa combinación de colores azul y naranja hasta la fantástica luna de sangre en el fondo, es genial para aquellos que buscan agregar un poco de misterio a la pantalla de inicio de su iPhone.

4. Paseo por el cementerio

¿Alguna vez has celebrado Halloween si no has paseado por un cementerio por la noche? No lo creo. Este fondo espeluznante es impresionante como fondo de pantalla, ya que nunca sabes a quién (o qué) te encontrarás por la noche. ¡Asegúrate de cuidarte de los fantasmas! Este seguramente mostrará la excelente calidad de pantalla de tu iPhone.

5. Michael Myers asusta con el efecto de profundidad

Este fondo de pantalla de StevenPayne89 de Reddit aprovecha al máximo el efecto de profundidad en tu iPhone si estás ejecutando iOS 16 o posterior. Aunque tendrás que ajustarlo un poco mientras configures tu fondo de pantalla (solo tienes que hacer zoom con los dedos), este fondo de pantalla es genial y puede funcionar con diferentes dimensiones para diferentes modelos de iPhone. Puedes celebrar Halloween, las películas de terror y mostrar las excelentes características de tu dispositivo.

6. Esqueleto minimalista para asustar

Este espeluznante y aterrador esqueleto seguramente te pondrá los pelos de punta. Es genial, y aunque creo que funciona muy bien como fondo de pantalla de bloqueo, también puede funcionar como fondo de pantalla de inicio. Un poco escalofriante y un poco tonto, esto es perfecto para aquellos que quieren un poco de Halloween esta temporada.

7. Pokémon conoce Halloween

Incluso si no eres fan de la serie Pokémon, este fondo de pantalla con patrón seguramente será una delicia para cualquiera que busque algo lindo y un poco aterrador. Tener algunos de los Pokémon más populares disfrazados para la festividad es genial, especialmente si eres fan de la serie.

8. Mantén a todos aterrados con Pennywise

Los payasos dan miedo. Todos lo saben. Y Pennywise de la popular franquicia de películas IT seguramente dará sensaciones macabras a cualquiera que se atreva a mirar la pantalla de tu iPhone. Este excelente fondo de pantalla de Buffy2ville en DeviantArt tiene un increíble detalle, y el artista tiene una gran colección de fondos de pantalla temáticos de películas que seducirán a cualquier aficionado al cine.

9. El rosa va con todas las festividades

Halloween es el momento perfecto para ser extravagante. Este fondo de pantalla minimalista es perfecto para cualquiera que quiera añadir un toque de estilo al fondo de pantalla del iPhone. El creador FabMood también tiene otros fondos de pantalla que seguramente te pondrán en el ambiente de Halloween esta temporada.

10. Un gato negro cruza tu camino

No es oficialmente Halloween hasta que un gato negro cruce tu camino. Este fondo de pantalla de iPhone del usuario de Instagram Yakupayd1n es perfecto para meterte en la festividad, especialmente si eres una bruja. Esta imagen es perfecta para entrar en un estado de ánimo espeluznante o para cualquiera que busque un fondo de pantalla estacional.

Conclusión

Ya sea un fondo de pantalla sencillo o uno escalofriante, te tenemos cubierto. Esta lista debería darte lo que necesitas para comenzar esta temporada con unos fondos de pantalla espeluznantes. No olvides que también podemos mostrarte cómo usar Fondos de pantalla en vivo si lo necesitas. Halloween es un momento genial para asustar, disfrutar con tus amigos y, por supuesto, decorar tu iPhone.

Si tienes alguna sugerencia o comentario adicional, por favor avísanos en los comentarios.