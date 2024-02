El sospechoso del caso McCann no responderá a los cargos en su juicio en Alemania por delitos no relacionados

ARCHIVO – El centro Christian B. llega al inicio de su juicio en el tribunal de distrito de Brunswick, en Brunswick, Alemania, el 16 de febrero de 2024. Un hombre que también está siendo investigado en la desaparición de la niña británica Madeleine McCann no responderá a cargos no relacionados de delitos sexuales en un juicio que comenzó la semana pasada en Alemania, dijo su abogado el viernes, 23 de febrero de 2024. (Julian Stratenschulte/dpa via AP, Archivo)

BERLÍN (AP) — Un hombre que también está siendo investigado en la desaparición de la niña británica Madeleine McCann no responderá a cargos no relacionados de delitos sexuales en un juicio que comenzó la semana pasada en Alemania, dijo su abogado el viernes.

El alemán de 47 años, que ha sido identificado por los medios como Christian Bruckner, enfrenta tres cargos de violación y dos de abuso sexual de niños en el juicio en el tribunal estatal de Braunschweig, en el norte de Alemania. Se le acusa de haber cometido los delitos en Portugal entre 2000 y 2017.

“El acusado está ejerciendo su derecho a guardar silencio”, dijo el abogado defensor Friedrich Fülscher al tribunal estatal de Braunschweig, informó la agencia de noticias alemana dpa. Fülscher agregó que espera que su cliente sea absuelto. Ha calificado las pruebas de la acusación como “abismales”.

No hay declaraciones formales en el sistema legal alemán, y los acusados no están obligados a responder a los cargos.

El sospechoso no ha sido acusado en el caso McCann, en el que está bajo investigación por asesinato. Pasó muchos años en Portugal, incluido en el complejo turístico de Praia da Luz en el momento de la desaparición de Madeleine allí en 2007. Ha negado cualquier participación en su desaparición.

Actualmente cumple una condena de siete años de cárcel en Alemania por una violación que cometió en Portugal en 2005.

El juicio comenzó hace una semana, pero fue aplazado rápidamente en su primer día después de que Fülscher presentara una impugnación en contra de una jueza lega en el panel que escuchaba el caso, a quien se le acusó de haber difundido en las redes sociales un llamado para asesinar al expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Los fiscales se sumaron a ese desafío.

La mujer ha sido apartada del caso y ahora enfrenta una investigación por sospecha de incitación pública a cometer delitos.