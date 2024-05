Madres de Miss USA y Miss Teen USA alegan ‘abuso’

Las madres de la ex Miss USA y Miss Teen USA han hablado sobre por qué sus hijas renunciaron a sus títulos.”Una madre le dijo a un programa de noticias matutino de EE. UU. que “el trabajo de sus sueños resultó ser una pesadilla”. Ambas reinas de los certámenes renunciaron con solo un día de diferencia la semana pasada. Miss USA y Miss Teen USA dijeron la semana pasada que apoyan la decisión de las dos titulares de renunciar y anunciarían a un sucesor. Miss Universe, que dirige los certámenes hermanos, no ha abordado las acusaciones de abuso y acoso. La BBC ha contactado a la organización para obtener comentarios. Las dos madres contaron en Good Morning America de ABC el martes que estaban hablando en nombre de sus hijas ya que están sujetas a acuerdos de confidencialidad (NDAs). Barbara Srivastava, madre de Miss Teen USA UmaSofia Srivastava, fue entrevistada junto a Jackeline Voigt, madre de la ex Miss USA Noelia Voigt. La Sra. Srivastava dijo en el programa que sus familias “no podían continuar con este engaño”. Alegaron que sus hijas habían sido “maltratadas, abusadas, acosadas y acorraladas”, y pidieron una disculpa a la Organización Miss Universe. Noelia Voigt fue la primera de las dos en renunciar el 6 de mayo, citando luchas por la salud mental. “Nunca comprometas tu bienestar físico y mental”, escribió la joven de 24 años en una publicación en Instagram. “Nuestra salud es nuestra riqueza”. Algunos fanáticos especularon sobre el significado detrás de su nota, que parecía deletrear “Soy silenciada” en las primeras 11 oraciones. Su madre se negó a responder si el mensaje críptico fue intencional, pero dijo que sentía que su hija había sido silenciada por la organización. “Y lo sería por el resto de su vida si este NDA no es levantado”, agregó. La renuncia de Noelia Voigt llegó tres días después de que la directora de redes sociales de Miss USA, Claudia Michelle, anunciara su propia renuncia a la marca, citando presunta “toxicidad laboral y acoso” y diciendo que las titulares “deberían ser escuchadas y no silenciadas”. Justo un día después de la salida de Noelia Voigt, UmaSofia Srivastava renunció a su título de Miss Teen USA. La joven de 17 años también hizo el anuncio en Instagram, escribiendo que sus “valores personales ya no se alinean completamente” con la organización del certamen. La madre de UmaSofia Srivastava dijo en la entrevista que su hija fue maltratada por la Organización Miss Universe y que su redes sociales personales fueron vigiladas. Dijo que la renuncia de su hija fue provocada por la salida de Noelia Voigt. Ambas madres pidieron poner fin a la participación en todos los certámenes afiliados a Miss USA, diciendo que no quieren que otros experimenten el mismo maltrato que supuestamente enfrentaron sus hijas. La subcampeona de Miss Teen USA, Stephanie Skinner, de 19 años, le dijo al New York Post, el lunes, que ella tampoco quiere la corona. “Finalmente decidí rechazarla”, dijo, agregando que estaba “en solidaridad y defendiendo el empoderamiento femenino”. “Mi integridad y mi carácter siempre estarán por encima de las coronas”.