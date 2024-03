El soporte de RCS finalmente llegará al iPhone este otoño.

El año pasado, Apple sorprendió a todos cuando anunció que los iPhones admitirían RCS (Servicios de Comunicación Enriquecida). Fue un gran cambio de decisiones, que casi parecía que el infierno se había congelado. No sorprendentemente, también señaló el fin de la infame saga de Burbujas Verdes vs. Azules. Sin embargo, no te emociones demasiado, ya que Apple confirmó poco después que los mensajes RCS seguirán apareciendo como burbujas verdes.

Aunque Apple nunca mencionó cuándo llegará el soporte RCS para el iPhone, sí confirmó que será en 2024, pero debemos agradecer a Google por compartir la buena noticia, incluso si fue un error.

El sitio web oficial de Android mostraba una nueva página de destino para Google Messages, pero ha sido eliminada por alguna razón. Mencionaba que el soporte RCS para iPhones llegará en el otoño de 2024. La captura de pantalla decía: “Apple ha anunciado que adoptará RCS en el otoño de 2024. Una vez que eso suceda, significará una mejor experiencia de mensajería para todos”, coincidiendo sorprendentemente también con la fecha de lanzamiento de la próxima serie iPhone 16 y si todo va según lo planeado, Apple podría lanzar iOS 18 para los dispositivos elegibles poco después del evento anual de otoño.

Aunque el sitio web señala que el soporte RCS llegará a los iPhones este otoño, hay una alta probabilidad de que los usuarios beta puedan ser los primeros en probarlo, ya que Apple podría lanzar el soporte RCS con iOS 18 Developer Beta, antes de la versión estable durante su conferencia anual de desarrolladores, WWDC, programada para comenzar el 10 de junio y durar hasta el 14 de junio.

Además, las especulaciones sugieren que podrían haber actualizaciones ‘puntuales’ después de iOS 18, lo que significa que se podría esperar el lanzamiento completo de RCS con la versión iOS 18.1 o iOS 18.2. Esto no debería sorprender, dado que la aplicación Journal no llegó a iOS hasta la actualización estable iOS 17.2.

Dicho esto, una vez que los iPhones tengan soporte RCS, los usuarios podrán ver fácilmente imágenes y videos de alta calidad enviados desde dispositivos Android. Además, los usuarios de iPhone recibirán confirmaciones de lectura e indicadores de escritura al chatear con usuarios de Android. Los mensajes seguirán siendo seguros con encriptación de extremo a extremo. Dicho esto, puede que llegue a los iPhones, pero incluso los usuarios de Android van a tener un pedazo del pastel.

Vía