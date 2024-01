El Senado Avanza con Proyecto de Ley Provisional para Evitar un Cierre Parcial.

El Senado dio el martes el primer paso para avanzar en un proyecto de ley de gastos provisional para evitar un cierre parcial del gobierno al final de la semana, ganando tiempo para promulgar un acuerdo de financiamiento bipartidista más amplio para el resto del año.

Con una votación de 68 a 13, los senadores votaron a favor de considerar la legislación, que extendería temporalmente la financiación para algunos organismos federales hasta el 1 de marzo y para otros hasta el 8 de marzo. Mantendría los niveles de gasto sin cambios mientras los legisladores y sus ayudantes ultiman los detalles de un acuerdo de $ 1,66 billones alcanzado entre el presidente de la Cámara, Mike Johnson, el republicano de Luisiana, y los demócratas.

La abrumadora votación reflejó un amplio respaldo en el Senado a una medida que enfrenta un camino mucho más complicado en la Cámara, donde los republicanos de extrema derecha se están rebelando contra el acuerdo de gastos y se niegan a respaldarlo. Su oposición significa que es casi seguro que el Sr. Johnson se verá obligado una vez más a recurrir a los demócratas para obtener ayuda en la aprobación de una legislación de gastos crucial, en una votación que se espera más adelante esta semana.

“La clave para terminar nuestro trabajo esta semana será la cooperación bipartidista en ambas cámaras”, dijo el senador Chuck Schumer, demócrata de Nueva York y líder de la mayoría. “No puedes aprobar esos proyectos de ley sin el apoyo de republicanos y demócratas en la Cámara y el Senado”.

Advirtió que “un pequeño grupo de extremistas de derecha están decididos a hacer realidad el cierre”.

No estaba claro si los conservadores en el Senado que se oponen al acuerdo intentarían retrasar su consideración. El senador Mitch McConnell, republicano de Kentucky y líder de la minoría, expresó su apoyo al proyecto de ley.

“Cerrar el gobierno, incluso parte de él, interrumpiría este importante progreso” de aprobar los 12 proyectos de ley de gastos individuales que financian el gobierno, dijo.

En la Cámara, la mayoría escueta de los republicanos y la resistencia de los miembros de línea dura a la legislación significa que el Sr. Johnson no podrá aprobarla sin un sólido respaldo demócrata, junto con la ayuda de republicanos moderados.

Los miembros del ultraconservador Freedom Caucus se han opuesto al acuerdo de gastos, diciendo que preferirían un cierre a un proyecto de ley de financiamiento que mantenga el gasto sin cambios y no imponga nuevas políticas para combatir la migración en la frontera de Estados Unidos con México.

“Si la frontera no está segura, este gobierno no merece ser financiado”, dijo el representante Byron Donalds de Florida en Fox News el domingo. “Financiaremos el Departamento de Defensa, pagaremos a nuestros soldados, cuidaremos de nuestros veteranos y empleados de la VA, incluso nos aseguraremos de que se les pague a nuestros agentes fronterizos para tener cierta seguridad. Pero el resto de este gobierno no merece dinero si nuestra frontera continúa abierta de la manera en que está.”

La extensión temporal del financiamiento del gobierno podría iniciar una feroz lucha por disposiciones políticas conservadoras que los republicanos de la Cámara insisten deben formar parte de cualquier legislación de gastos. Han cargado sus proyectos de ley de financiamiento con una serie de mandatos políticos partidistas destinados a amplificar las batallas políticas en temas sociales, como restricciones al aborto, derechos de las personas transgénero y ​​iniciativas de diversidad, que los demócratas de la Cámara y el Senado han declarado inaceptables.

El Sr. Johnson, quien ha enfurecido a la derecha al aceptar el acuerdo de gastos en general con los demócratas, ha señalado que tiene la intención de permitir que dichas propuestas políticas se adjunten a los proyectos de ley de financiamiento necesarios para promulgar ese acuerdo en ley.

“Tenemos el acuerdo de base”, dijo el Sr. Johnson la semana pasada. “Esto nos permite luchar por nuestras prioridades políticas, por nuestras disposiciones políticas ahora. Y nuestros asignadores de fondos están decididos a hacer eso”.

Pero es casi seguro que las propuestas morirán en el Senado, por lo que es probable que el Sr. Johnson se vea obligado a abandonarlas o enfrentar nuevamente la amenaza de un cierre, a menos que una vez más recurra a los demócratas para aprobar un paquete final.