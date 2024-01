Consejos útiles para sobrevivir si te encuentras bajo los escombros después de un ataque de misiles

Los ucranianos están atravesando otro período difícil de la guerra debido a los repetidos ataques masivos con misiles de Rusia. En respuesta, el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania ha publicado consejos útiles sobre qué hacer si te encuentras atrapado bajo los escombros de un edificio derrumbado.

Si te has convertido en víctima de los bombardeos rusos y te encuentras bajo los escombros, sigue estas recomendaciones:

Mantén la calma. Recuerda que los servicios de rescate ya están al tanto de la destrucción del edificio y se dirigen hacia ti lo más rápido posible.

Haz ruido. Si es posible, expresa tu posición gritando o silbando para señalar tu ubicación. También puedes golpear los radiadores o las tuberías. Es importante indicar con precisión dónde te encuentras. Los rescatistas anuncian períodos de “minuto de silencio” para escuchar a las víctimas. Evita usar fósforos o encendedores para señalizar, ya que esto puede provocar una explosión.

Sé paciente. Después de que te hayan escuchado, tomará tiempo para que los rescatistas lleguen a ti y limpien los escombros.

Si no estás siendo escuchado:

Intenta liberar tus extremidades de forma independiente. Si esto es difícil, masajea la zona del cuerpo por encima de la parte atrapada para mantener la circulación sanguínea.

Avoid desplazar el techo o las vigas para evitar un colapso posterior. Por lo tanto, no quites los escombros a tu alrededor por tu cuenta.

Después de liberarte, evalúa tu condición. Si hay otras personas cerca, bríndales primeros auxilios, si es posible.

Si te das cuenta de que no tienes fuerzas ni medios para escapar, continúa pidiendo ayuda y espera a los rescatistas, alguien llegará a ti, asegura el Servicio Estatal de Emergencias.

El número de muertos por el ataque masivo de misiles de Rusia en Kyiv el 29 de diciembre ha aumentado a 32 hasta la mañana del 4 de enero. Esto marca el ataque más mortal de Rusia en la capital desde el inicio de la guerra.

Lee el artículo original en The New Voice of Ukraine