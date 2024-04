El segundo beta de macOS 14.5 está aquí

Apple ha lanzado la segunda beta de la actualización Sonoma 14.5 para desarrolladores y el público. La beta 2 llega dos semanas después de que se lanzara la primera beta. Es probable que la versión completa llegue para todos los usuarios a finales de abril o principios de mayo.

macOS 14.5: Notas para desarrolladores de la Beta 2

Estas son las notas de lanzamiento para la versión beta 2 de macOS 14.5 para desarrolladores. Estas notas suelen ser diferentes de las notas proporcionadas en la versión oficial para el público en general.

FaceTime

Problemas conocidos

• Los usuarios pueden no poder aprobar o rechazar una llamada de enlace de FaceTime porque es posible que no reciban notificaciones en el lado del llamante para aceptar o rechazar la llamada. (125617787)

Solución alternativa: Usa una llamada regular de FaceTime.

macOS 14.5: Nuevas características

Dado que aún no se han anunciado características de macOS 14, no está claro qué hay de nuevo en la actualización 14.5. La última actualización trajo nuevos emojis con otros arreglos de errores no revelados y mejoras de seguridad. Además, el sitio web de desarrolladores de Apple no contiene notas de lanzamiento para la actualización. Actualizaremos esta sección si se descubren nuevas características.

La actualización Sonoma 14.4 de macOS llegó con una serie de errores que ya se han corregido en la actualización 14.4.1. Apple no revela parches de seguridad antes de que se lance la última versión al público en general, pero seguramente habrá varias actualizaciones importantes.

Para instalar la beta en tu Mac como desarrollador, primero regístrate en una cuenta de desarrollador. Una vez registrado, sigue estas instrucciones:

Ve a Configuración del Sistema en tu Mac.

Ve a la pestaña General, luego a Actualización de Software.

Deberías ver dos opciones: Actualizaciones Automáticas y Actualizaciones Beta. Haz clic en el símbolo “i” junto a Actualizaciones Beta.

Ahora puedes activar las Actualizaciones Beta (si aún no estaban activadas).

Elige la beta de macOS 14.5.

Si tu cuenta de desarrollador está vinculada a un Apple ID diferente al que usas normalmente, puedes cambiarlo aquí.

Haz clic en Listo.

Ahora tu Mac buscará actualizaciones y mostrará la última beta de desarrollador de Sonoma como una actualización. Haz clic en Actualizar Ahora.