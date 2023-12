Los usuarios de iPhone en TikTok están alarmados ya que la aplicación está solicitando datos personales sensibles.

Hay algo que está poniendo un poco nerviosos a los usuarios de TikTok con un iPhone. Según Reddit, la aplicación de video de formato corto está pidiendo a los usuarios su código de acceso de iPhone antes de permitirles continuar usando la aplicación. Recientemente le mostramos una entrevista con un ciberdelincuente que engañó a personas por una cantidad estimada entre $300,000 y $2 millones. Su modus operandi era ver a los usuarios de iPhone ingresar su código de acceso, robar el iPhone y tomar control de ese dispositivo en menos de 10 minutos.

Sí, es cierto que en lo que respecta a TikTok, todavía tienes tu iPhone en tu posesión, pero aún así no es buena idea revelar tu código de acceso de iPhone a una empresa que ha sido acusada de robar datos personales de los usuarios. TikTok no explica por qué necesita tu código de acceso de iPhone, y no queremos darles coartada, pero parece posible que alguna falla de software esté detrás de las solicitudes. En Reddit, un usuario de TikTok con iPhone jura que la solicitud constante de sus códigos de acceso desapareció una vez que instaló la versión 32.5.0 de la aplicación TikTok para iOS.

TikTok solicita el código de acceso del usuario de iPhone

Por otro lado, hay varios usuarios de TikTok que dicen que instalar la actualización no detuvo que la aplicación solicitara su código de acceso de iPhone, y muchos se han sentido tan nerviosos por todo esto que cambiaron las contraseñas en aplicaciones importantes, incluyendo sus aplicaciones bancarias y financieras. Aunque borrar la aplicación de TikTok podría ser lo más fácil de hacer, muchos no lo harán por miedo a perder todos sus videos favoritos que guardaron en la aplicación.

Si no te importa arriesgarte a perder todo lo que has guardado y empezar de nuevo, podrías intentar borrar la aplicación TikTok de tu iPhone y volver a instalarla. Algunos usuarios de Reddit juran por esa solución. Pero, ¿qué sucede si simplemente decides no escribir tu código de acceso de iPhone? Aquellos que pulsaron el botón de cancelar en lugar de su código de acceso pudieron continuar con su sesión de TikTok. Eso ciertamente hace que todo el asunto suene más a una falla de software que a un plan maquiavélico para robar códigos de acceso de iPhone.

Así que por ahora, te instamos a que te tranquilices. Intenta pulsar el botón de cancelar cuando se te solicite tu código de acceso de iPhone. Si eso no funciona, intenta actualizar a la versión 32.5.0 de TikTok. Si eso no funciona, borra la aplicación y vuelve a instalarla desde la App Store. Si eso no funciona, intenta ponerte en contacto con ByteDance en California al (844) 523-3993. p>