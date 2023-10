El rey Charles, de visita en Kenia, se enfrenta a demandas para responder por abusos coloniales.

A los 86 años, Joseph Macharia Mwangi, con las manos nudosas agarrando una vara mientras caminaba por su pequeño terreno con vista al monte Kenia, recordó con amargura los años que había pasado luchando contra el gobierno colonial británico en Kenia. Hace siete décadas, había acampado con los rebeldes del Mau Mau en esa montaña y en los bosques, desafiando la lluvia gélida, leones y elefantes. Dijo que había sido baleado dos veces por tropas británicas y casi muere. Y cuando las fuerzas coloniales finalmente lo capturaron, dijo que fue torturado y condenado a dos años de trabajos forzados.

“Las fuerzas británicas fueron realmente crueles con nosotros. Fueron terribles”, dijo el señor Mwangi, quien sirvió directamente bajo el famoso líder del levantamiento, Dedan Kimathi. “Ahora queremos una disculpa y dinero por lo que hicieron”.

El sombrío pasado colonial de Kenia será muy presente mientras el rey Carlos III comienza oficialmente una visita de cuatro días a la nación del este de África el martes. Es su primera visita oficial a cualquier miembro del grupo de naciones de la Commonwealth desde que se convirtió en rey el año pasado, y la primera a un país africano.

Carlos y la reina Camila llegan a un Kenia donde muchas comunidades todavía están lidiando con el dolor y la pérdida que ellos o sus familias sufrieron durante décadas de gobierno colonial británico, que duró desde 1895 hasta 1963. El rey está bajo presión de grupos de derechos humanos, ancianos y activistas para rectificar las injusticias históricas, pedir disculpas y pagar reparaciones a aquellos que fueron torturados y despojados de sus tierras ancestrales. Su familia tiene una estrecha relación con Kenia. Su madre, la reina Isabel II, había estado visitando el lodge de caza Treetops en 1952 cuando se enteró de que su padre había muerto y ella lo sucedería como monarca. Ese año, Gran Bretaña lanzó una sangrienta campaña de ocho años para aplastar el movimiento de independencia de Kenia, liderado por los rebeldes del Mau Mau.

Aún hay unos 400 militares británicos destacados en Kenia para entrenamiento. También se le pide al rey Carlos que aborde los abusos que algunas de esas tropas han sido acusadas de cometer a lo largo de los años. El tema es tan delicado que el lunes la policía keniana bloqueó una conferencia de prensa destinada a generar conciencia sobre estas acusaciones.

El rey se enfrenta a una generación más joven de kenianos, algunos apáticos y otros acogedores, pero muchos despreciativos de la monarquía después de conocer su legado sombrío y cruel. Muchos kenianos han observado con atención cómo otras antiguas colonias británicas, como Barbados, cortaron lazos con la monarquía o están considerando hacerlo, como Jamaica.

Kenia es una república, y Carlos no tiene un papel gubernamental oficial, pero el país pertenece a la Commonwealth, liderada por Carlos. La Commonwealth, que comprende 56 naciones en cinco continentes, nació de las cenizas del Imperio Británico con la esperanza de promover valores compartidos de democracia, paz y cooperación económica.

El Palacio de Buckingham ha dicho que el rey “reconocerá los aspectos más dolorosos” de la historia de los dos países y “profundizará su comprensión de los males sufridos” durante la intensa contra-insurgencia de 1952 a 1960. Carlos dijo en la reunión de la Commonwealth en Ruanda el año pasado que “ha llegado el momento” de “encontrar nuevas formas de reconocer nuestro pasado”.

Gran Bretaña nunca se ha disculpado directamente por sus abusos en Kenia, pero ha expresado arrepentimiento por ellos. Después de presentarse una demanda, Gran Bretaña pagó hace una década alrededor de 20 millones de libras (24,3 millones de dólares) a más de 5.000 personas que habían sufrido abusos durante el levantamiento del Mau Mau. El señor Mwangi no estaba entre ellos.

“Hay mucho dolor y daño que no ha sido reconocido y que se niegan a afrontar”, dijo Aleya Kassam, escritora keniana y cofundadora de LAM Sisterhood, que produce obras de teatro, podcasts y musicales sobre mujeres, incluidas aquellas involucradas en los movimientos de liberación de Kenia. “Sentí furia cuando aprendí sobre esa historia oscura y cuánto de ella todavía está presente”, dijo, añadiendo: “No creo que deba sentirse cómodo viniendo aquí en absoluto”.

Pero para Carlos, el viaje es una oportunidad para fortalecer las relaciones de Gran Bretaña con Kenia, un aliado clave tanto en el ámbito económico como militar en una región turbulenta.

Asistirá a un banquete estatal ofrecido por el presidente William Ruto y visitará una base naval en la ciudad costera de Mombasa. Como defensor del medio ambiente de toda la vida, Carlos visitará el Parque Nacional de Nairobi y asistirá a un evento en celebración de la vida de la ganadora del Premio Nobel de la Paz Wangari Maathai en el bosque de Karura, que ella ayudó a salvar de los desarrolladores antes de morir en 2011.

Wanjira Mathai, hija de la Sra. Maathai y activista medioambiental, dijo: “He admirado cómo ha aprovechado su influencia y apoyo en temas de sostenibilidad y medio ambiente durante décadas, y eso debe reconocerse”.

La Sra. Mathai dijo que Carlos y su madre eran amigos íntimos que pasaban horas hablando en conferencias o tomando té en su oficina sobre sostenibilidad medioambiental y cambio climático. “Así que para él venir y honrar su legado es muy personal”, dijo la Sra. Mathai, quien se reunirá con el rey en esta visita.

Carlos también visitará un nuevo museo dedicado a la historia de Kenia en el lugar donde el país declaró su independencia en 1963. Verá exhibiciones que documentan el legado colonial británico, especialmente el estado de emergencia cuando el gobierno británico buscaba detener a cualquier persona sospechosa de pertenecer o ayudar al Mau Mau.

Millones de personas, en su mayoría de la etnia Kikuyu, el grupo étnico más grande de Kenia, fueron arrestadas durante este período, trasladadas por la fuerza y puestas en campos de detención o pueblos rodeados de alambres de púas y trincheras con estacas puntiagudas. Muchos de ellos fueron torturados, violados, forzados al trabajo y dejados para morir de enfermedades y hambre.

La represión dividió a los Kikuyu. Aquellos que colaboraron con las autoridades coloniales obtuvieron acceso a grandes extensiones de tierra de las que ellos y sus herederos continúan beneficiándose hasta el día de hoy.

“Había mucha agonía en esos pueblos”, dijo Jane Wangechi, de 96 años, quien actuó como espía y cocinera para el Mau Mau. La Sra. Wangechi dijo que su familia fue trasladada a los pueblos de detención durante tres años, durante los cuales perdió a dos tíos y a un primo.

El rey también se enfrenta a llamados para rendir cuentas por otros abusos e injusticias, tanto antiguas como nuevas.

En todo el valle del Rift de Kenia, los ancianos del grupo étnico Nandi están pidiendo al gobierno británico que devuelva la cabeza de Koitalel Arap Samoei, un líder espiritual y luchador anticolonial. Los ancianos de los Nandi dicen que su cabeza fue cortada por un oficial británico a fines del siglo XIX y enviada a Inglaterra como un trofeo de guerra. Los Nandi forman parte de la tribu Kalenjin a la que pertenece el Sr. Ruto.

Los líderes del grupo étnico Kipsigis también dicen que quieren una compensación por ser expulsados por la fuerza de sus tierras fértiles, lo que allanó el camino para la llegada de colonos blancos y el establecimiento de rentables fincas de té y piña. Este año, un informe de la BBC sobre abusos sexuales en las fincas de té propiedad de empresas británicas generó resentimiento y tensión por la tierra en Kenia.

La visita de Carlos también está volviendo a sacar a la luz las quejas sobre la conducta de los soldados británicos actualmente en Kenia.

Se acusa al grupo de entrenamiento de abusar sexualmente de mujeres, provocar incendios devastadores y utilizar sustancias químicas perjudiciales.

Además, un soldado británico era sospechoso del asesinato de Agnes Wanjiru, una trabajadora sexual, en 2012, pero nunca fue arrestado ni acusado. Un acuerdo entre los dos países exime a los soldados británicos de ser procesados. Algunos legisladores quieren cambiar eso. En agosto, el Parlamento de Kenia inició una investigación sobre las actividades de los soldados británicos.

“Agnes nunca ha descansado en paz”, dijo Esther Muchiri, sobrina de la Sra. Wanjiru, en una entrevista. “No estamos pidiendo un tratamiento especial por parte del rey. Solo queremos que haga justicia”.