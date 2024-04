De sobornos a escándalos sexuales, investigaciones de abogados son examinadas por acusaciones de encubrimiento.

Nigel Farage, el exaltado ex defensor del Brexit, se enorgullece de decir lo que otros no se atreven. Pero cuando calificó el informe de un bufete de abogados sobre las afirmaciones de que Coutts lo había retirado como “un lavado de cara”, no fue el primero en plantear preocupaciones sobre tales investigaciones.

Las investigaciones corporativas han sido llevadas a la atención pública después de una reciente oleada de casos de presunta mala conducta o fallas empresariales de alto perfil que han planteado preguntas sobre la calidad e independencia de las investigaciones legales y cómo las empresas las utilizan para rebatir las críticas.

Red Bull dijo este año que un abogado había exonerado a su jefe de equipo de Fórmula Uno, Christian Horner, de acusaciones de comportamiento inapropiado hacia una empleada, pero se negó a revelar el nombre del abogado o publicar sus conclusiones.

La Oficina de Correos exoneró este mes a su director ejecutivo, Nick Read, de acusaciones de mala conducta tras una investigación de un abogado, sin revelar el informe o sus conclusiones.

Estos casos han subrayado la naturaleza compleja de las investigaciones internas, las cuales deben equilibrar el imperativo de una empresa de demostrar que ha investigado adecuadamente una acusación, con el deseo de evitar una mayor interrupción o daño reputacional de lo necesario.

Algunas empresas quieren utilizar a un abogado o firma de renombre para obtener una “apariencia de respetabilidad”, pero en realidad no quieren una investigación sólida, dijo Lord David Gold, ex socio director del bufete de abogados de la City Herbert Smith Freehills y fundador de David Gold & Associates.

El aumento de la vigilancia en torno a las investigaciones internas se da en un momento en que el organismo regulador de abogados de Inglaterra y Gales tiene previsto actualizar sus directrices este verano sobre la mejor manera de llevarlas a cabo, después de que los abogados expresaran sus preocupaciones.

Tras escándalos globales como la manipulación de Libor por parte de los bancos y el movimiento #MeToo, se ha vuelto práctica habitual para las empresas que enfrentan acusaciones de fallas corporativas recurrir a abogados externos para investigar. Esta creciente demanda ha llevado a los bufetes de abogados de la City a fortalecer sus prácticas de investigaciones, creando una industria especializada en asesoramiento.

Red Bull dijo que un abogado había exonerado a Christian Horner de acusaciones de comportamiento inapropiado, pero se negó a revelar el nombre del abogado o publicar sus conclusiones © Pedro Pardo/AFP/Getty Images

Más trabajo está en camino, con la Autoridad de Regulación Prudencial del Banco de Inglaterra introduciendo en enero un descuento del 50 por ciento en multas para empresas que hagan admisiones tempranas y muestren plena sinceridad en las investigaciones, incluyendo la presentación de informes y transcripciones de entrevistas.

Las acusaciones de falta de independencia y transparencia han perseguido durante mucho tiempo a las investigaciones internas, que tratan con acusaciones de alto riesgo y generalmente se llevan a cabo a puerta cerrada. Las conclusiones de los abogados pueden tener un poder inmenso, potencialmente evitando daños regulatorios o reputacionales al poner fin a la conducta indebida.

Pero dichas investigaciones enfrentan numerosos obstáculos: el acceso a la información y testigos a veces se ve obstaculizado, según personas que han trabajado en investigaciones, y sus conclusiones a veces se mantienen en privado, o se hacen públicas solo a través de resúmenes selectivos. Los riesgos más comunes con estas investigaciones son “lavados” de errores o “obstaculización” por parte de la empresa, dijo Peter Swabey, director del Instituto de Gobierno Colegiado.

Las empresas a menudo recurren a asesores de confianza que conocen el negocio. En esas circunstancias, una falta real o percibida de independencia de una firma de confianza puede socavar la credibilidad de una investigación.

“Si [una investigación] se trata de abordar preocupaciones reputacionales externas… la independencia se vuelve mucho más importante”, dijo Roger Barker, director de políticas y gobierno corporativo en el Instituto de Directores. Las conclusiones de un investigador serán “mucho más creíbles” si son genuinamente independientes, agregó.

Linklaters, la firma de abogados de magic circle, fue criticada en enero por empleados de su cliente, Endeavour Mining, después de que el productor de oro la utilizara para investigar al ex director ejecutivo destituido Sébastien de Montessus. Los críticos argumentaron que la relación de la firma con Endeavour, que prosperó bajo de Montessus, socavó su independencia cuando se trató de investigar su comportamiento, una afirmación que Linklaters negó.

“Si quieres una investigación independiente, no deberías acudir a tu abogado de confianza”, dijo Gold, cuya firma se especializa en trabajar para empresas que enfrentan problemas regulatorios o de gobierno. “Puede ser válido [en el fondo] pero es un autogolpe.”

Para evitar acusaciones de parcialidad, las empresas bajo fuego a veces recurren a abogados. Los abogados, que son autónomos y generalmente no asesoran en otras áreas del negocio de una empresa, pueden considerarse que tienen un nivel añadido de independencia.

El nombramiento de abogados de alto rango por sí solo no elimina las preguntas, sin embargo. Red Bull, que ni siquiera estaba dispuesto a nombrar al abogado investigador, fue instado por el socio de F1 Ford a ser “transparente” en su investigación sobre Horner. La mujer que hizo las acusaciones, y que fue suspendida el mes pasado, ha presentado una apelación. Red Bull se negó a hacer comentarios.

Poco después de que se publicara la investigación de la Oficina de Correos este mes, Marianne Tutin, la abogada que lideró esa investigación, defendió el trabajo como “justo, exhaustivo y proporcionado”, diciendo que era responsabilidad de la Oficina de Correos decidir qué hacer público.

Los casos son los más recientes en plantear cuestiones sobre la falta de transparencia en cuanto a cómo se llevan a cabo las investigaciones corporativas y cómo se utilizan sus conclusiones.

Financial Times reportó en diciembre que los socios de KPMG en Dubai habían expresado preocupaciones sobre el costo y la transparencia de una revisión de $1.5 millones realizada en 2022 por Freshfields Bruckhaus Deringer, con miembros de la junta preocupados por estar siendo mantenidos en la oscuridad.

Mientras tanto, Farage afirmó que Travers Smith estaba “tratando de ocultar la verdad” en su investigación sobre su disputa de retirada con Coutts.

Algunas veces las empresas optan por no publicar las conclusiones de una revisión legal, o incluso compartirlas internamente, porque quieren afirmar el privilegio legal, una protección confidencial que se aplica en relación con asesoramiento legal y posibles litigios. A veces las conclusiones se dan de forma oral a la junta directiva de una empresa en lugar de por escrito para evitar crear un documento que pueda ser divulgado en una futura disputa legal.

El privilegio legal es un principio establecido desde hace mucho tiempo pero depender de él conlleva riesgos reputacionales y puede frustrar a partes externas como políticos. Las autoridades australianas acusaron a la firma de contabilidad PwC en febrero de “ocultar deliberadamente” un informe de Linklaters sobre cómo se utilizó información gubernamental filtrada fuera del país. PwC ha insistido en que la información es “privilegiada y confidencial”, pero luego publicó un resumen de dos páginas.

Linklaters se remitió a declaraciones anteriores sobre sus investigaciones, diciendo que había cumplido con las obligaciones profesionales. Freshfields y Travers Smith declinaron hacer comentarios sobre las críticas que han enfrentado. La Oficina de Correos dijo que su informe debe permanecer confidencial para proteger su política de denunciantes y cumplir con su “deber de cuidado” hacia las personas involucradas.

Mientras algunas empresas intentan mantener en privado las conclusiones de la investigación, otras buscan deliberadamente limitar el alcance de las investigaciones o asegurar un resultado particular, dijeron algunos abogados. Los testigos también pueden ser reacios a cooperar, ya sea porque han abandonado la empresa o temen implicarse a sí mismos en conductas impropias.

“Algunas veces obtienes una empresa que dice ‘nos gustaría que hicieras este trabajo y efectivamente nos gustaría que llegaras a esta respuesta y resultado para nosotros’”, dijo un socio de un bufete de abogados. “Tienes que aceptarlo o rechazarlo.”

Los abogados dijeron que a veces utilizaban equipos diferentes a los que asesoraban regularmente a un cliente para mejorar la independencia. Y algunos dijeron que habían rechazado solicitudes para llevar a cabo investigaciones corporativas cuando creían que no se les permitiría investigar adecuadamente y acceder a los documentos y testigos necesarios.

En sus directrices publicadas el mes pasado, la Autoridad Reguladora de Abogados dijo que estaba preocupada de que investigaciones mal realizadas podrían socavar su resultado “por motivos de injusticia o parcialidad real o percibida… dañando la confianza y la credibilidad pública”.

“La mejor práctica sería utilizar un bufete de abogados que no haya tenido relaciones comerciales previas con la empresa”, dijo Henri Servaes, profesor de gobierno corporativo en London Business School. “Lo importante aquí no es solo evitar cualquier conflicto de intereses, sino también evitar incluso la remota apariencia de cualquier conflicto de intereses.”