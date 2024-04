Quordle hoy – pistas y respuestas para el lunes, 29 de abril (juego #826)

Es lunes y realmente lamento que lo sea. No es mi culpa, pero sí lo siento. Sin embargo, no estoy seguro de que los cerebros en Merriam-Webster lo hagan, porque hicieron que el Quordle de hoy sea otro difícil. Encontrarás algunas pistas a continuación, así que sigue bajando y sumérgete.

ADVERTENCIA DE SPOILER: La información sobre el Quordle de hoy está aquí abajo, así que no sigas leyendo si no quieres saber las respuestas.

Tu experto en Quordle

Marc McLaren

Editor en Jefe Global

Quordle de hoy (juego #826) – pista #1 – Vocales

¿Cuántas vocales diferentes hay en el Quordle de hoy?

• El número de vocales diferentes en el Quordle de hoy es 3*.

* Ten en cuenta que por vocal nos referimos a las cinco vocales estándar (A, E, I, O, U), no a la Y (que a veces también se cuenta como vocal).

Quordle de hoy (juego #826) – pista #2 – Letras repetidas

¿Algunas de las respuestas del Quordle de hoy contienen letras repetidas?

• El número de respuestas del Quordle que contiene una letra repetida hoy es 0.

Quordle de hoy (juego #826) – pista #3 – Letras poco comunes

¿Las letras Q, Z, X o J aparecen en el Quordle de hoy?

• No. Ninguna de las letras Q, Z, X o J aparecen entre las respuestas del Quordle de hoy.

Quordle de hoy (juego #826) – pista #4 – Letras iniciales (1)

¿Algunos de los puzzles del Quordle de hoy comienzan con la misma letra?

• El número de respuestas del Quordle de hoy que comienzan con la misma letra es 3.

Si solo quieres conocer las respuestas en este momento, simplemente sigue bajando. Si no estás listo aún, aquí tienes otra pista para facilitar las cosas:

Quordle de hoy (juego #826) – pista #5 – Letras iniciales (2)

¿Con qué letras comienzan las respuestas del Quordle de hoy?

• S

• P

• P

• P

De acuerdo, las respuestas están abajo, así que NO SIGAS BAJANDO SI NO QUIERES VERLAS.

Quordle de hoy (juego #826) – las respuestas

(Crédito de la imagen: Merriam-Webster)

Las respuestas del Quordle de hoy, juego #826, son…

Podría ser solo mi kryptonita personal, pero STAKE siempre me causa problemas. De hecho, no solo STAKE, sino también sus primos cercanos STATE y STAVE. Sí, hay otros en este grupo, especialmente STARE y STALE, pero la forma en que juego al Quordle, no son un factor. El problema es que comienzo con tres palabras iniciales, STARE, DOILY y PUNCH. Utilizan 15 de las letras más comunes entre ellas y descartan muchas respuestas, pero no STATE, STAVE y STAKE.

Agrega el hecho de que perdí una suposición con PUREE (la respuesta era PURGE) y casi me quedé atascado hoy. Afortunadamente, tuve la presencia de ánimo para jugar KNAVE en la octava suposición, lo que confirmó que STAKE era la respuesta, así que escapé con mi racha intacta, por muy poco.

¿Cómo te fue hoy? Envíame un correo electrónico y házmelo saber.

Secuencia Diaria de hoy (juego #826) – las respuestas

(Crédito de la imagen: Merriam-Webster)

Las respuestas de la Secuencia Diaria de hoy, juego #826 del Quordle, son…

