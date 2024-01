Como periodista con experiencia, puedo informar que el Reino Unido ha propuesto enviar más de sus misiles de crucero Storm Shadow a Ucrania, a pesar de la reticencia de Berlín a suministrar a Kyiv misiles de largo alcance Taurus. Según el diario alemán Handelsblatt, el Reino Unido está dispuesto a enviar los misiles si son reemplazados por Taurus.

Las fuentes del periódico mencionaron que la oferta se realizó hace varias semanas.

La Cancillería Federal Alemana se ha negado a hacer comentarios al respecto.

El 17 de enero, el Bundestag votó en contra de una resolución que pedía el suministro de misiles Taurus a Ucrania. Solo 178 de 666 miembros del parlamento votaron a favor.

El Ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, afirmó durante su visita a Kyiv en noviembre de 2023 que Alemania no suministraría a Kyiv misiles Taurus.

El canciller alemán, Olaf Scholz, muestra renuencia porque cree que Ucrania usaría las armas para atacar el territorio ruso.

En una entrevista con Bild el 24 de enero, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, dijo que Kyiv no usaría los misiles Taurus para atacar a Rusia.

“No necesitamos Taurus para atacar Moscú”, dijo el ministro.

“No necesitamos misiles de largo alcance occidentales para atacar a Moscú u cualquier otra parte del territorio ruso.”

