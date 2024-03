El Proyecto D.I.R.T. inicia sexto proyecto de riego en Kenia.

Mar. 24—WILKES-BARRE — Joshua Salvaterra y The D.I.R.T. Project que fundó pronto emprenderán su cuarta aventura en Kenia, para ayudar a construir un sexto sistema de riego de agua que proporcionará agua limpia y comida en una aldea remota.

D.I.R.T. significa Deeply Invested In Reaching the Third World. La organización recauda dinero para ayudar a personas en países en desarrollo.

Salvaterra dijo que The D.I.R.T. Project comenzó como una visión el 25 de marzo de 2018, y en solo cuatro semanas, se convirtió en realidad, lanzándose oficialmente el 22 de abril, Día de la Tierra.

“La misión de The D.I.R.T. Project es recaudar fondos para aquellos que viven en países del Tercer Mundo para proporcionarles pozos de agua y sistemas de riego de agua,” dijo Salvaterra. “Esto les dará agua limpia y la capacidad de cultivar sus propios alimentos y trabajar su propia tierra para convertirse en una comunidad más autosuficiente.”

Salvaterra dijo que los fondos se recaudan vendiendo camisetas y utilizando las ganancias para construir proyectos D.I.R.T. También aceptarán donaciones a través de su socio, Kids for the Kingdom, donde el 100% de todas las donaciones se destinarán a un proyecto D.I.R.T.

“¡Únete a nuestro equipo de D.I.R.T.!” dijo Salvaterra. “Yo soy D.I.R.T. — ¿y tú?”

Salvaterra dijo que mientras trabajaba en la organización benéfica de sus padres, tuvo muchas oportunidades de realizar proyectos divertidos y valiosos a nivel local. Sus padres, John y Petra Plucenik, tienen más de 25 años de experiencia trabajando dentro de nuestra comunidad para ayudar a mujeres en crisis de embarazo, así como programas de prevención de drogas y alcohol para jóvenes en riesgo.

“Comencé llevando a niños de desarrollos de viviendas y proporcionándoles formas constructivas de pasar su tiempo, como nadar, campamentos de día, juegos de béisbol y bolos,” dijo Salvaterra. “Luego, a medida que diferentes miembros de mi familia emprendieron viajes misioneros por todo el mundo a lugares como Haití, Kenia, Ghana y Guatemala, regresaron con historias increíblemente inspiradoras que crearon en mí un hambre más profunda de hacer más.”

Salvaterra dijo que ha sido genial asociarse con diferentes organizaciones benéficas y participar en cosas como financiar pozos de agua, patrocinar programas de alimentación y donar a orfanatos.

“Pero recientemente, siento que Dios me ha dado una visión que potencialmente puede llevar las cosas a un nivel completamente nuevo,” dijo. “Lo mejor de todo es que puedo invitar a otros a ser parte de ello también. The D.I.R.T. Project tiene la misión de recaudar fondos y regalar el 100% de las ganancias para crear sistemas de riego de agua a comunidades subdesarrolladas.”

The D.I.R.T. Project se ha asociado con una organización sin fines de lucro totalmente establecida llamada Kids for the Kingdom. Durante más de 20 años, Salvaterra dijo que Kids for the Kingdom ha estado haciendo un trabajo increíble en 15 países en todo el mundo.

Salvaterra dijo que el Dirt Project se ha asociado con negocios locales como Royal Bakery, que organizó una recaudación de fondos con una parrillada de pescado el viernes, 8 de marzo.

“Así que con un poco más de exposición en nuestra comunidad, podríamos hacer que la recaudación de fondos de este año sea la mejor hasta ahora,” dijo Salvaterra. “Como siempre, recuerden que no podemos hacer esto sin el apoyo de todos nuestros generosos donantes que hacen realidad este sueño.”

Todas las donaciones van a Kids for the Kingdom Inc., el socio 501c3 de The D.I.R.T. Project, y son deducibles de impuestos.

“Tu contribución tendrá un impacto, ya sea que dones $5 o $500,” dijo Salvaterra. “Cada granito de arena ayuda.”

Para donar, visita la página de Facebook de The Dirt Project o ve a www.kidsforthekingdom.org/clean-water/.

La conciencia es clave.

“Nos sentimos muy bendecidos de asociarnos con una organización increíble como Kids for the Kingdom,” dijo Salvaterra. “El trabajo que hacen en todo el mundo es una inspiración, y estamos muy agradecidos de ser parte del trabajo que realizan.”

Salvaterra dijo que las dos organizaciones se han asociado para proporcionar pozos de agua limpia y sistemas de riego para aquellos que lo necesitan.

Un nuevo socio que Salvaterra ha encontrado es Bill Corcoran Jr., fundador y director ejecutivo de OnTheStacks.

Corcoran recientemente compró su nueva sede a los padres de Salvaterra, y los dos jóvenes se convirtieron en amigos instantáneos. Corcoran tiene la intención de viajar a Kenia con Salvaterra y el Dirt Project en julio para presenciar el buen trabajo que se está haciendo allí. Luego, Corcoran recopilará información y emitirá cuatro programas informativos de una hora sobre el Dirt Project y su trabajo humanitario.

“Hay muchas formas en las que las personas pueden ayudar, de forma gratuita y monetaria,” dijo Corcoran.

Corcoran dijo que el público en general puede hacer una contribución monetaria a la campaña de recaudación de fondos en Indiegogo. Dijo que hay varios niveles disponibles a partir de solo $10 y cada persona que contribuya recibirá un beneficio.

“Tenemos paquetes de patrocinio corporativo disponibles a pedido,” dijo Corcoran. “Las empresas pueden ser patrocinadoras y, a cambio, recibir un anuncio en cada uno de los cuatro episodios y más.”

Los donantes interesados pueden contactar a Bill Corcoran Jr. para obtener más información en [email protected] o llamando al 570-609-1237.

El público en general puede contribuir a la campaña de recaudación de fondos de Corcoran en Indiegogo en igg.me/at/OnTheStacks.

“Me uní a Josh en esta causa porque comparto su visión y creo en el impacto transformador de contar historias,” dijo Corcoran. “Ser parte de este proyecto va más allá de simplemente producir contenido de podcast de alta calidad o instalar pozos de agua — se trata de ser parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, empoderando comunidades y fomentando un cambio global sostenible.”

Corcoran dijo que su entrenador de atletismo de la escuela secundaria una vez le dijo: “A quienes se les ha dado mucho, se les exigirá mucho.”

“He interiorizado esa noción de responsabilidad que acompaña el privilegio,” dijo Corcoran. “Como empresario y líder comunitario, reconozco que es imperativo impulsar el cambio y contribuir de manera significativa. Para mí, este esfuerzo representa la cumbre de devolver algo.”

Kids For the Kingdom

Tim Dable, Director Ejecutivo de Kids For the Kingdom, dijo que la organización es una organización sin fines de lucro que trabaja para llevar ayuda práctica, esperanza y el mensaje del evangelio a niños, huérfanos, viudas y aquellos necesitados en 18 países de todo el mundo.

“Hemos estado colaborando con Joshua desde 2013,” dijo Dable. “Estaba buscando una organización a la cual donar y le preguntó a su mamá sobre nosotros, ya que ella había trabajado junto a nosotros durante años. Ella le sugirió que se pusiera en contacto con Kids for the Kingdom.”

Dable dijo que el primer regalo de Salvaterra fue financiar un pozo de agua en una pequeña escuela en la zona rural de Nakuru, Kenia.

“Él ideó el concepto de The D.I.R.T. Project unos años más tarde y hemos colaborado en cinco proyectos diferentes de agua/granjas autosuficientes y estamos comenzando a trabajar para identificar el número seis. Joshua ha sido uno de nuestros socios y partidarios más fuertes desde que donó por primera vez hace más de 10 años,” dijo Dable.

Dable dijo que una de las mayores necesidades en los países en desarrollo es una fuente confiable de agua potable limpia. Dijo que el agua superficial sucia extraída de arroyos o estanques crea problemas de salud sustanciales — especialmente enfermedades transmitidas por el agua y parásitos.

Después de una encuesta en una zona rural de Kenia, un trabajador de la salud allí dijo: “El 100% de los niños en esta aldea tienen parásitos. Y casi todos tienen malaria crónica de bajo grado.”

“Hoy, hay esperanza y salud en esa aldea,” dijo Dable. “Llegó en forma de un pozo de agua que entrega agua fresca y limpia a toda la aldea.”

