El protagonista de Ted Lasso canta clásicos en el avance de Especial de Navidad en CasaTranslation: La estrella de Ted Lasso canta clásicos en el avance de Hogar para Navidad

Todo fanático de los números musicales clásicos tiene mucho que esperar en esta temporada navideña, según el tráiler que Apple TV+ lanzó el miércoles para su próximo especial, Hannah Waddingham: Home for Christmas.

El gran espectáculo, con una lista de estrellas, se estrenará el 22 de noviembre, junto con un álbum acompañante en todas las plataformas de transmisión de música, anunció Apple.

Hannah Waddingham: Home for Christmas promete un espectáculo de números musicales clásicos

Entonces no es solo un concierto de Navidad con Waddingham, una veterana del teatro musical que interpreta a la dueña del club AFC Richmond, Rebecca Welton, en la exitosa comedia de Apple TV+, Ted Lasso. Un montón de otros talentos musicales se unen a ella en el espectáculo, que también cuenta con el lanzamiento de una banda sonora.

Como señala Apple:

Grabado en vivo en The Coliseum en Londres, uno de los teatros más antiguos y hermosos de Londres, el especial de una hora contará con la ganadora del Emmy, Hannah Waddingham, inaugurando la temporada con interpretaciones musicales de clásicos navideños amados.

Un sinfín de invitados especiales

Invitados especiales como Sam Ryder, Luke Evans, Leslie Odom Jr., Phil Dunster (el fenómeno del fútbol Jamie Tartt en Ted Lasso) y otros se unirán a Waddingham en el escenario. Y otros artistas incluyen la English National Opera, el London Gay Men’s Chorus, The Fabulous Lounge Swingers y una banda de 18 músicos.

“En el camino, Hannah comparte su viaje personal a este momento mágico con anécdotas y recuerdos sobre sus propias experiencias navideñas”, añadió el servicio de transmisión. Como es de esperar, Waddingham realmente ama la Navidad. Y probablemente te contagiará el espíritu adecuado también.

Ya se lanzó el sencillo

Mientras que la banda sonora llega a las plataformas de transmisión el 22 de noviembre a través de Platoon, la actuación de Waddingham de “What Christmas Means To Me” ya está disponible como un sencillo, dijo Apple.

Waddingham, Katy Mullan, Moira Ross, Raj Kapoor y Nick Todisco son los productores ejecutivos del programa, colaborando con Done + Dusted. Ellos son los responsables de Beauty & The Beast: A 30th Celebration, A Legendary Christmas with John Legend, The Little Mermaid Live!, las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos de Londres, así como el exitoso Mariah Carey’s Magical Christmas Special de Apple.

El especial navideño de Waddinham está dirigido por el ganador del premio BAFTA, Hamish Hamilton, conocido por los Oscar, Grammys, el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl y las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos de Londres.

Ver el tráiler

Ver especiales navideños en Apple TV+

Apple TV+ ofrece una gran cantidad de entretenimiento familiar, incluyendo otros tipos de especiales navideños, en todas tus pantallas favoritas.

Fuente: Apple TV+