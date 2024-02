Un teclado mecánico delgado para Mac

El teclado mecánico retroiluminado Bluetooth Slim Mechanical Backlit de Satechi SM1 ofrece un diseño del 75% con interruptores marrones de perfil bajo, por lo que es fácil de escribir sin ocupar mucho espacio en su escritorio. Este teclado mecánico para Mac puede conectarse a hasta cuatro computadoras, incluidos su iPad y iPhone, además de máquinas Windows. Y utiliza una variedad de métodos de conectividad: Bluetooth, cableado y más.

Lo he estado usando durante varias semanas en mi oficina en casa. Encontré muchas cosas que me gustan.

Revisión del teclado mecánico retroiluminado Bluetooth Slim Mechanical Backlit de Satechi SM1

Un buen teclado es fundamental para realizar el trabajo. Nada obstaculiza su productividad como un teclado que no se ajusta a sus necesidades.

Y hay más variables de las que podría darse cuenta. Mecánico versus membrana. Cableado versus inalámbrico. Extendido versus compacto. Mac versus Windows.

El Satechi SM1 es mecánico, es tanto con cable como inalámbrico, es compacto y puede cambiar sus teclas entre los diseños de Mac y Windows. Si eso se ajusta a sus necesidades y preferencias, continúe leyendo.

Teclado de escritorio con un diseño del 75%

Las teclas Satechi SM1 están dispuestas de manera compacta, sin espacio desperdiciado.

Un diseño del 75% como el que tiene este nuevo teclado Satechi coloca las teclas estándar en un área comprimida. Tiene 12.2 pulgadas de ancho, 4.6 pulgadas de profundidad y 0.8 pulgadas en su punto más grueso (310 mm por 119 mm por 21 mm).

No piense que el diseño compacto significa que las teclas individuales son pequeñas. Una tecla cap típica es de 0.75 pulgadas cuadradas. Y la longitud de Q a P es la habitual de 8 pulgadas. Simplemente no hay espacio desperdiciado en el teclado.

Me gusta el tamaño más pequeño del Satechi SM1: mi escritorio tiene dimensiones modestas y generalmente está demasiado lleno de unidades de revisión, cables, etc., como para colocar un accesorio innecesariamente grande en él todos los días.

La carcasa de aluminio del teclado incluye patas de plástico plegables para que pueda ajustar la altura del borde trasero si lo desea.

El peso es ligeramente superior a una libra. Combine eso con el tamaño relativamente pequeño y este accesorio es fácil de mover. Pero en realidad no está diseñado para ser portable.

Aunque este es un accesorio de computadora y no una declaración de moda, el teclado se ve bien. Creo que la estética se mantiene bien en comparación con cualquier teclado de Apple.

Lo que desea: Un teclado mecánico con el diseño de Mac

El teclado Satechi SM1 ofrece múltiples formas de conectarse a las computadoras, además de teclas extraíbles.

Fuera de la caja, el teclado Satechi SM1 tiene el diseño de teclas de Mac estándar. Simplemente lo conecté y empecé a usarlo. Eso significa que evita una falla irritante de algunos teclados: obligar a los usuarios de Mac a usar teclas diseñadas para usuarios de Windows.

Dicho esto, Satechi incluyó las teclas WIN y ALT que los usuarios de Windows desean en la caja con el teclado. Como cualquiera de las teclas están diseñadas para salir, cambiarlas es muy fácil.

Un teclado moderadamente ruidoso

Satechi SM1 tiene teclas mecánicas, un puerto USB-C y patas para sostenerlo.

Los interruptores mecánicos marrones de perfil bajo en el Satechi SM1 ofrecen una sensación satisfactoria bastante diferente de las teclas de membrana.

Si no está seguro de la diferencia entre mecánica y membrana, los nombres son descriptivos. Uno viene con una membrana de goma que empuja las teclas hacia arriba; el otro utiliza un mecanismo con un resorte para hacer la misma tarea. El primero es más silencioso pero puede sentirse blando; el segundo da un clic más autoritario, pero las teclas son más difíciles de presionar.

Generalmente prefiero los teclados mecánicos, aunque me encantó el teclado de membrana Logitech K780 durante muchos años. Así que soy algo agnóstico.

Un aspecto importante de los teclados mecánicos es el sonido. Los teclados de membrana son casi silenciosos, mientras que algunos mecánicos pueden ser sorprendentemente ruidosos. Los de Satechi se encuentran en algún punto intermedio. Es más ruidoso que el Logitech MX Mechanical Mini para Mac que usé durante más de un año, pero no tanto como para ser irritante. Es un sonido ligero de golpeteo, no lluvia en un techo de lata.

Además del ruido, los interruptores mecánicos a veces requieren más presión para escribir. Estas teclas Satechi necesitan más de lo que necesitan las teclas de membrana típicas, pero una cantidad bastante promedio para un teclado mecánico. No es algo en lo que habría pensado si no estuviera escribiendo una reseña.

Veo apenas un milímetro de recorrido previo y un poco más de 3 milímetros de recorrido total a partir de las teclas utilizadas por Satechi. Encuentro que es una cantidad cómoda, aunque a algunas personas les gusta más recorrido.

El teclado mecánico Satechi para Mac ofrece muchas opciones de conectividad

El Satechi SM1 puede emparejarse a través de Bluetooth 5.0 con un par de computadoras. La tercera opción es la conexión a través de un adaptador inalámbrico de 2.4 GHz, mientras que la cuarta es el modo con cable USB-C. Eso es una amplia gama. Puedo cambiar fácilmente entre cualquiera de estos con solo presionar una combinación de teclas.

Para mi configuración, me conecté a través del adaptador de 2.4 GHz a mi escritorio y usé Bluetooth para mi iPhone y mi tableta. Todo funcionó exactamente según lo esperado.

Descarté una conexión por cable simplemente porque cada vez que se conecta un cable USB-C al teclado, un LED en la barra espaciadora se enciende de rojo para mostrar que la batería interna del SM1 se está cargando o de verde para mostrar que está completamente cargada. Encontré esta luz molesta.

Hablando de la batería, Satechi dice que la batería de 2,500 mAh es buena para 16.5 horas antes de necesitar una carga. Todavía estoy al 90% en mi primera carga.

Los dispositivos a los que se puede conectar el Satechi SM1 pueden ejecutar iOS, iPadOS, macOS, Windows o ChromeOS de Google.

Retroiluminación: Útil y también tremendamente irritante

Las luces de fondo en el Satechi SM1 son geniales, pero se vuelven demasiado extravagantes.

El teclado viene con retroiluminación blanca con tres niveles de brillo. Para mí, esto es un requisito para cualquier buen teclado.

Pero Satechi no pudo dejarlo bien solo. El SM1 admite 14 patrones diferentes de destellos para sus retroiluminaciones. Y puede activarlos con solo presionar una tecla.

Para traducir eso al uso del mundo real, toque accidentalmente una tecla justo al lado de la tecla Eliminar y de repente el teclado se ilumina con un patrón parpadeante. Tengo que pasar por 14 opciones inútiles para volver al único útil. Esto sucede alrededor de dos veces al día.

Los patrones de luz de fondo son sortos de divertidos, supongo, pero realmente no quiero que las olas de luz pasen sobre mi teclado. Tampoco deseo que todas las teclas cerca de la que escribo se iluminen cuando estoy tratando de trabajar. Y activar estos patrones es demasiado fácil. No es un defecto fatal, pero este es un inconveniente de este dispositivo del que debe ser consciente.

Pensamientos finales sobre el teclado mecánico retroiluminado Bluetooth Slim Mechanical Backlit de Satechi SM1

El primer teclado mecánico de Satechi no ocupará mucho espacio en su escritorio.

Encontré que el SM1 es completamente utilizable; si no lo fuera, no podría haberlo usado todos los días laborales durante un par de semanas. En realidad, me olvidé rápidamente de que estaba probando el teclado y simplemente escribí en él.

Encuentro que las teclas son un poco ruidosas, pero no excesivamente. Y algunas personas compran teclados mecánicos porque les gustan los sonidos de clic. Sin embargo, esas estúpidas pautas de luz de fondo. Muy irritante.

A pesar de mis quejas leves, este es el primer teclado mecánico de Satechi y creo que es un gran éxito.

★★★★☆

Precios

El teclado mecánico retroiluminado Slim Bluetooth de Satechi SM1 está disponible por $99.99.

Satechi proporcionó a Cult of Mac una unidad de revisión para este artículo. Consulte nuestra política de revisión y consulte más reseñas detalladas de elementos relacionados con Apple.