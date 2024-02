El saliente Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valerii Zaluzhnyi, es tan respetado que incluso los propagandistas rusos están elogiando al ‘Señor General’.

El experto de estudio Konstantin Sivkov elogió sorprendentemente al general en el programa de la propagandista kremlin Olga Skabeeva en la televisión estatal rusa, como se puede ver en un video de YouTube compartido por el periodista ucraniano Denys Kazansky.

En un giro inesperado, Sivkov elogió a Zaluzhnyi por su papel en la defensa de Ucrania contra la agresión rusa y en la recuperación de territorios ocupados.

“Permítanme destacar algo crucial aquí”, dijo Sivkov. “Sin lugar a dudas, Zaluzhnyi se destaca como una de las mentes militares más dotadas de Ucrania. Podría ser la única figura de su calibre en Ucrania, y francamente, argumentaría, a nivel mundial”.

La evaluación de Sivkov enfureció visiblemente a Skabeeva y ella trató rápidamente de callarlo. La declaración de Sivkov hacía que el Ministro de Defensa ruso, Sergey Shoigu, y el Jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov, parecieran claramente inferiores en comparación, incluso para los rusos “promedio”.

Zelenskyy despidió a Zaluzhnyi de sus funciones como Comandante en Jefe el 8 de febrero, nombrando a Oleksandr Syrskyi, Comandante de las Fuerzas Terrestres de Ucrania, como su sucesor.

Zaluzhnyi había ocupado el cargo desde julio de 2021 y había disfrutado de una gran popularidad y apoyo del público por su papel en la defensa contra la invasión rusa.

Según una encuesta de finales de diciembre de 2023 realizada por el Instituto Internacional de Sociología de Kyiv, Zaluzhnyi es confiado por el 88% de los ucranianos, mientras que Zelenskyy es confiado solo por el 62%.

