El presidente Zelenskyy revela que casi 600,000 soldados están luchando en las Fuerzas Terrestres de Ucrania.

Las fuerzas terrestres ucranianas comprenden casi 600,000 soldados en todas las ramas, según el presidente Volodymyr Zelenskyy en un comunicado en Telegram, felicitando a las tropas de Ucrania en el Día de las Fuerzas Terrestres el 12 de diciembre.

“Valientes. Heroicos. Poderosos”, dijo Zelenskyy.

“Muchos han sido honrados con premios estatales. Muchos siempre serán recordados por sus hermanos de armas por su fuerza y ayuda en la batalla. A muchos de ellos, nuestro pueblo les agradece la liberación de nuestra tierra, ciudades y pueblos, y la oportunidad de estar orgullosos del poder del ejército ucraniano. Muchos están en nuestros pensamientos hoy mientras honramos a los héroes ucranianos que sacrificaron sus vidas por nuestro país y nuestro pueblo.”

Las fuerzas terrestres constituyen la rama más grande de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Actualmente están bajo el mando del Coronel General Oleksandr Syrskyi.

