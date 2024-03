El perfil racial en Japón es frecuente pero invisible, afirman algunos residentes.

“No es que haya algo malo con tu cabello”, explicó educadamente el oficial de policía al joven hombre negro mientras los pasajeros transitaban por la estación de Tokio. “Simplemente, basado en su experiencia, las personas con rastas son más propensas a poseer drogas”.

El video de Alonzo Omotegawa de su detención y registro en 2021 provocó debates sobre el perfil racial en Japón y una revisión interna por parte de la policía. Sin embargo, para él, fue parte de un problema constante que comenzó cuando fue interrogado por primera vez a los 13 años.

“En su mente, solo están haciendo su trabajo”, dijo el Sr. Omotegawa, de 28 años, un profesor de inglés que es mitad japonés y mitad bahameño, nacido y criado en Japón.

“Soy tan japonés como se puede ser, solo un poco moreno”, agregó. “No todos los negros van a tener drogas”.

El perfil racial está surgiendo como un punto álgido en Japón a medida que aumentan el número de trabajadores migrantes, residentes extranjeros y japoneses de raza mixta que cambian la sociedad tradicionalmente homogénea del país y ponen a prueba la profunda desconfianza hacia los forasteros.

Japón, con una de las poblaciones más envejecidas del mundo y una tasa de natalidad persistentemente baja, se ha visto obligado a reconsiderar sus políticas restrictivas de inmigración. Y a medida que llegan a record números de trabajadores migrantes al país, muchas personas que limpian habitaciones de hotel, trabajan en la caja registradora de tiendas de conveniencia o preparan hamburguesas son de lugares como Vietnam, Indonesia o Sri Lanka.

Pero los residentes extranjeros de Japón dicen que las actitudes sociales hacia ellos han tardado en ajustarse. En enero, tres de ellos demandaron al gobierno japonés y a los gobiernos locales en Tokio y Aichi, una prefectura cercana, por la conducta de sus fuerzas policiales. Los demandantes dijeron que habían sido sometidos regularmente a detenciones y registros aleatorios debido a su apariencia racial.

Es el primer caso legal en Japón que argumenta que los oficiales rutinariamente se basan en el perfil racial en la aplicación de la ley, un problema sistémico del que los demandantes y expertos dicen que el público japonés en su mayoría no está al tanto.

Cada uno de los tres demandantes – un ciudadano naturalizado y dos residentes de larga data – dijo que habían sido detenidos para interrogatorio varias veces al año. Uno de ellos, un isleño del Pacífico que vive en Japón desde hace más de dos décadas, estimó que había sido interrogado de 70 a 100 veces por la policía.

Motoki Taniguchi, un abogado que representa a los demandantes, dijo que las percepciones en Japón han tardado en ponerse al día con una realidad que el país ya estaba viviendo.

“Muchos japoneses siguen en la ilusión de que somos un país tan homogéneo, que no deberíamos aceptar inmigrantes porque romperán la sociedad”, dijo.

Las experiencias de sus clientes entran en conflicto con lo que la Agencia Nacional de Policía de Japón dijo haber encontrado en 2021, luego de que el video de Mr. Omotegawa causara suficiente revuelo como para que la embajada de Estados Unidos en Tokio emitiera una alerta advirtiendo a los estadounidenses sobre el perfil racial. El año anterior, la policía dijo que solo habían habido seis casos de perfil racial en un país con alrededor de tres millones de residentes extranjeros. Los funcionarios de policía defendieron a sus oficiales, diciendo que habían actuado sin ninguna “intención discriminatoria” – incluso en los seis casos – y que los oficiales están entrenados para interrogar a las personas solo con una sospecha razonable. Se negaron a hacer comentarios sobre la demanda y dijeron que no tenían estadísticas más recientes sobre el perfil racial.

La demanda, que busca una indemnización monetaria de aproximadamente $22,000 para cada demandante y un fallo judicial confirmando que el cuestionamiento policial racialmente discriminatorio estaba en contra de la ley japonesa, dijo que algunas pautas internas de la policía alientan explícitamente el perfil racial. Como ejemplo, citó un manual de entrenamiento policial de Aichi de 2021 que alentaba a los oficiales a usar leyes sobre drogas, armas de fuego o inmigración para detener e interrogar a extranjeros.

“¡¡Cualquier cosa funciona!!”, decía el manual para oficiales nuevos citado en la demanda, que fue revisado por The New York Times. “Para aquellos que parecen ser extranjeros a simple vista y para aquellos que no hablan japonés, crean firmemente que, sin excepción, han cometido algún tipo de acto ilegal”.

La policía de Aichi dijo que “no podía confirmar” que el manual específico estuviera actualmente en uso.

En una encuesta de 2022 realizada por la Asociación de Abogados de Tokio, aproximadamente seis de cada diez residentes extranjeros en Japón dijeron haber sido cuestionados en los últimos cinco años. La encuesta encuestó solo a residentes extranjeros y no proporcionó cifras comparativas para ciudadanos japoneses promedio. Varios residentes extranjeros dijeron en entrevistas que el perfil racial policial se siente universal.

Upadhyay Ukesh, 22, llegó a Japón desde Nepal a los 14 años con su padre. Todavía era adolescente en 2017, dijo, cuando fue detenido en su camino a la escuela y cuatro funcionarios lo obligaron a levantar las manos y le revisaron su mochila. Solo encontraron lápices, un borrador, cuadernos y libros de texto, y lo dejaron seguir su camino.

Desde entonces, el perfil se ha convertido en una molestia regular, dijo el Sr. Ukesh, quien ahora trabaja en un hotel en Osaka y supervisa unos 50 trabajadores a tiempo parcial, muchos de los cuales no son japoneses. Recientemente, dijo, estaba esperando a su novia en la calle cuando dos oficiales le pidieron que lo revisaran.

“Simplemente los dejé revisar, pero realmente no me gusta que revisen mis pertenencias sin razón”, dijo.

Tran Tuan Anh, 35, gerente de una tienda de comestibles en Tokio que llegó a Japón desde Vietnam como estudiante de idiomas hace una década, dijo que lo detienen una o dos veces al año la policía. Una vez, los oficiales lo acorralaron mientras corría para transbordar trenes. Dijo que parecían sospechar que había estado involucrado en una reciente agresión con arma blanca.

“Pensaron que era extranjero y me persiguieron”, dijo. “Un oficial se paró frente a mí y otro detrás de mí para que no pudiera escapar”.

Akira Igarashi, profesor de sociología en la Universidad de Osaka, dijo que aunque las actitudes individuales cambian en Japón, las burocracias como la policía pueden ser más rígidas. Los oficiales parecen actuar basados en la suposición incorrecta de que el crimen es más frecuente entre los inmigrantes, dijo.

“La policía japonesa no sabe que esto es discriminación”, dijo.

Estos encuentros pueden ser particularmente desconcertantes para el pequeño pero creciente número de ciudadanos japoneses, incluido el Sr. Omotegawa, que son de raza mixta o se han naturalizado.

Lora Nagai, 31, que nació de una madre de Sri Lanka y un padre japonés, dijo que la policía la detuvo repetidamente para interrogatorios en su camino al trabajo como instructora de fitness, lo que la hacía llegar tarde. Su jefe y colegas no parecían creerle, incrédulos de que esto le estuviera sucediendo tan regularmente.

Dijo que se enteró del término perfil racial a través de informes de noticias sobre la reciente demanda, lo que le permitió nombrar las experiencias perturbadoras que había tenido durante la mayor parte de su vida adulta.

“Creo que las personas normales en Japón no saben que esto está sucediendo”, dijo la Sra. Nagai.