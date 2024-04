La última filtración de la batería del iPhone 16 es una excelente noticia para algunos modelos pero mala noticia para uno.

En los últimos años, Apple ha ofrecido una excelente duración de batería en sus teléfonos más grandes, pero mientras el iPhone 16 Pro Max podría continuar esa tendencia, el iPhone 16 Plus posiblemente no lo haga.

Esto se basa en capacidades de batería filtradas por OvO Baby Sauce OvO en Weibo (a través de Phone Arena), quien afirmó que el iPhone 16 Pro Max aparentemente tendrá una batería de 4,676mAh, lo que la haría un 5.7% más grande que la celda de 4,422mAh dentro del iPhone 15 Pro Max. Ahora, no es un aumento masivo, pero dado que el iPhone 15 Pro Max ya ofrece una duración muy sólida, y que es probable que el iPhone 16 Pro Max tenga un chipset A18 Pro más eficiente, esta es una señal prometedora.

Se rumorea que el próximo dispositivo tendrá una pantalla ligeramente más grande de 6.9 pulgadas, lo que podría agotar la batería más rápido, pero aún creemos que su durabilidad sería igual o mejor que la del iPhone 15 Pro Max, si esta filtración resulta precisa.

De más grande a más pequeño

Sin embargo, el iPhone 16 Plus está listado con solo una batería de 4,006mAh, lo que sería un 8.6% más pequeña que la batería de 4,383mAh dentro del iPhone 15 Plus. Sería una verdadera lástima, ya que en nuestra reseña del iPhone 15 Plus describimos que entregaba “la mejor duración de batería en el mercado”. Por lo tanto, una reducción del 8.6% podría diluir uno de los mayores puntos destacados de su predecesor.

También tenemos capacidades filtradas para los otros dos modelos de iPhone 16, con el iPhone 16 supuestamente teniendo una batería de 3,561mAh, un aumento del 5.8% desde los 3,367mAh del iPhone 15. Eso haría que este modelo sea el mayor ganador, en términos de crecimiento.

Finalmente, el iPhone 16 Pro aparentemente tiene una batería de 3,355mAh, que sube solo un 2% desde los 3,290mAh del iPhone 15 Pro. Aún así, un aumento, pero con este teléfono rumoreado tener una pantalla más grande que su predecesor, o que el iPhone 16 estándar, que supuestamente tendrá una batería más grande que esta, no es tanto aumento como nos gustaría ver.

Deberíamos, como siempre, tomar estas afirmaciones con cautela, incluso aunque en gran medida repitan una filtración anterior de batería del iPhone 16; la única diferencia es que el iPhone 16 Pro no fue mencionado en esa filtración previa.

Entonces, con dos fuentes apuntando a la mayoría de estas capacidades de batería y sin afirmaciones conflictivas, hay una buena probabilidad de que estas cifras sean precisas. En ese caso, el iPhone 16 y el iPhone 16 Pro Max podrían tener mejoras tangibles en la duración de la batería, mientras que el iPhone 16 Pro podría ofrecer una vida similar al modelo actual, aunque con una batería ligeramente más grande. Mientras tanto, el iPhone 16 Plus podría decepcionar.

Deberíamos averiguarlo con certeza en septiembre, ya que es probable que estos cuatro teléfonos altamente anticipados se lancen para entonces.

