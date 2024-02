El pase de temporada de la MLS de Apple para el 2024 comienza hoy mientras Lionel Messi y el Inter Miami CF se enfrentan a Real Salt Lake.La temporada 2024 de la MLS de Apple arranca hoy con el enfrentamiento entre Lionel Messi y el Inter Miami CF contra Real Salt Lake.

Apple se está preparando para lanzar su segundo año de MLS Season Pass, con la temporada 2024 a punto de comenzar. Es justo decir que también comienza con un gran espectáculo: el primer juego verá a los campeones reinantes de la Leagues Cup, Inter Miami CF, recibir a Real Salt Lake en el estadio Chase con Lionel Messi a cuestas.

Aunque el juego será un partido independiente, marca el comienzo del segundo año de Season Pass como parte de una asociación de 10 años que le está costando a Apple unos frescos $2.5 mil millones. Apple también fue instrumental en el acuerdo que llevó a Messi a la MLS el año pasado, un movimiento que convirtió al ocho veces Balón de Oro en el mayor atractivo de la liga.

Ahora, la temporada 2024 está lista para comenzar con Inter Miami iniciando las cosas a las 8 p.m. ET y necesitarás ser un suscriptor de MLS Season Pass para verlo a través de la aplicación de TV de Apple. La cobertura previa al partido comienza a las 6:30 p.m. ET con una edición especial de 90 minutos de MLS Countdown / MLS La Previa.

La acción de la primera semana está aquí

Hablando como parte de un comunicado de prensa más amplio que detalla la primera ronda de juegos de la MLS, Apple también confirmó los juegos que estarán disponibles para transmitir en vivo este fin de semana.

“Estamos encantados de dar inicio a la temporada 2024 y construir sobre esta asociación revolucionaria, que está llevando la Major League Soccer a su audiencia global más grande hasta el momento, al tiempo que muestra la atletismo de siguiente nivel y la animación eléctrica de la liga”, dijo Eddy Cue, vicepresidente sénior de Servicios de Apple.

Los juegos de la semana uno comienzan con LAFC vs. Seattle Sounders FC a las 4:30 p.m. ET, seguido por D.C. United vs. New England Revolution a las 7:30 p.m. ET. Los espectadores tendrán la opción de ver ese juego o Orlando City SC vs. CF Montréal, que comienza al mismo tiempo.

Avanzando hacia el domingo, FC Cincinnati vs. Toronto FC será el juego a seguir a las 2:30 p.m. ET.

La suscripción a MLS Season Pass está disponible en más de 100 países con juegos vistos en la aplicación de TV de Apple en casi cualquier dispositivo con conexión a internet. Según Apple, miles de millones de dispositivos son compatibles con la aplicación, incluyendo su propio iPhone, iPad, Mac y dispositivos Apple TV. Aquellos con Apple Vision Pro también pueden mirar usando su computadora espacial de $3,499. “Los fanáticos también pueden acceder a MLS Season Pass desde la aplicación TV de Apple en Apple Vision Pro, donde pueden ver juegos junto con otras aplicaciones en su espacio físico; dentro de un entorno, para que la pantalla se sienta con un ancho de 100 pies; y en Audio espacial para una experiencia de visualización aún más inmersiva”, señala Apple.

Eso no es todo sobre la diversión de Apple Vision Pro. “Próximamente, todos los usuarios de Apple Vision Pro podrán experimentar lo mejor de los Playoffs de la Copa MLS 2023 con la primera película deportiva capturada en Video Inmersivo de Apple”, dice Apple. “Los espectadores sentirán cada momento emocionante en 8K 3D con un campo de visión de 180 grados y Audio Espacial que los transportará a cada partido.”

Apple Podcasts también “presentará una lista curada de programas que abarcan el emocionante mundo del fútbol estadounidense, incluido Offside With Taylor Twellman de Apple TV, así como primicias sobre los clubes favoritos de los fanáticos”, también. Incluso hay una lista de reproducción especial de Apple Music: “Messi: The Warm-Up de Apple Music es una lista de reproducción exclusiva que Lionel Messi pone en marcha cuando busca concentrarse en los minutos previos a un partido”.

