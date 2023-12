Las 10 mejores aplicaciones para iPhone para mantener el seguimiento de tus propósitos de Año Nuevo.

Como desarrollador, la mayoría de nosotros comenzamos el año con una lista de propósitos de Año Nuevo y las mejores intenciones, pero para finales de enero, la energía que hemos acumulado durante las vacaciones desaparece por completo. Pero hagamos que el 2024 sea diferente. Hagamos que sea el año en que realmente cumplas tus propósitos de Año Nuevo porque tienes un arma secreta en tu lucha contra la fatiga de los propósitos, y te mostraremos cómo usarla. ¡Esa arma secreta es … tu iPhone!

Tu iPhone está repleto de aplicaciones como TikTok, Facebook y X que están diseñadas para ser adictivas. Al gotearte nuevas publicaciones, nuevos mensajes y estimular tu ego con “me gusta”, sonidos lindos e íconos coloridos, te dan ese pequeño impulso de dopamina que te hace volver por más, pero ¿Y si pudieras aprovechar el poder adictivo de las aplicaciones para ayudarte a mantener tus hábitos positivos y vida en lugar de estar permanentemente deprimido porque no hay suficientes personas dando like a tu última publicación en Instagram?

Aquí tienes 10 aplicaciones para iPhone que harán justo eso. Usarán la naturaleza adictiva del iPhone para ayudarte a mantener tus propósitos de Año Nuevo pase lo que pase y asegurarte de que el 2024 sea el año en que finalmente hagas ese avance que has estado soñando.

1. Hacer más ejercicio con NHS Couch to 5K o Just Run: Zero to 5K

(Imagen de crédito: Future / Apple)

Perder peso, ponerte en forma y sentirte mejor. Esas son las tres cosas que los propósitos de Año Nuevo suelen buscar lograr, y si hay una actividad que puedes hacer que alcance esos tres objetivos a la vez, es correr. No olvidemos que, a diferencia de una membresía de gimnasio, correr no cuesta nada, ya que todo lo que necesitas es un parque y algunas zapatillas, pero es difícil saber cómo empezar, y ahí es donde un poco de ayuda de la aplicación NHS Couch to 5K no vendría mal. Al igual que correr en sí, la aplicación es gratuita y está diseñada para escucharse mientras haces ejercicio, dándote ánimo y mensajes positivos y, lo más importante, algún tipo de plan. Comienzas eligiendo un entrenador personal entre una selección de famosos locutores de radio británicos, corredores y comediantes. (No te preocupes, puedes cambiar tu elección en cualquier momento). Una vez que estén emparejados, prepárate para correr. Tu primera carrera involucra nada más que una caminata de 5 minutos, 60 segundos de carrera, repetida 7 veces. Eso no parece tan mal, ¿verdad? Pero, lo creas o no, si sigues el programa, estarás corriendo durante 30 minutos y en camino hacia 5K en tan solo 9 semanas.

La aplicación NHS Couch to 5K parece estar disponible solo en el Reino Unido, para los propietarios de iPhone en Estados Unidos, hay muchas opciones diferentes, pero la mayoría son de pago. Hay uno gratuito que nos gustó, llamado Just Run Zero to 5K. Cualquiera que sea la aplicación que elijas, la cantidad de historias de éxito corriendo que comienzan con una aplicación ‘Couch to 5K’ es un testimonio de lo bien que funciona esta idea. ¡Ahora ve y encuentra tus zapatillas!

2. Bajar de peso con MyFitnessPal

(Imagen de crédito: Future / Apple)

Olvida las dietas de moda, la clave para bajar de peso es contar tus calorías, y no hay un dispositivo mejor para ayudarte en eso que el que siempre está contigo: tu iPhone. La aplicación que más nos gusta para hacer esto es MyFitnessPal.

MFP es un rastreador de alimentos y una aplicación de salud todo en uno que es como tener tu propio nutricionista. Comienzas ingresando información sobre tu peso, altura y edad, y cuánto te gustaría pesar idealmente, y te ofrece un plan personalizado casi al instante. Es muy simple: tienes un objetivo de calorías base para cada día, registras todo lo que comes y toda tu actividad y de esa manera puedes asegurarte de mantenerte dentro de él. También hay recetas, entrenamientos y una comunidad de ánimo para descubrir. Es gratis, pero si te suscribes a Premium con un período de prueba gratuito de un mes, obtienes la capacidad de escanear códigos de barra al registrar alimentos, lo que ahorra mucho tiempo, además de eliminar los anuncios. Si buscas la manera definitiva de gamificar la pérdida de peso, esta es.

3. Dormir más con Calm

(Imagen de crédito: Future / Apple)

En iMore hemos realizado una extensa investigación sobre las mejores aplicaciones de sueño que hay, porque, al igual que Faithless, no podemos dormir. Calm fue una de nuestras aplicaciones favoritas del resumen de este año. En realidad es una aplicación de meditación, pero te ayuda a conciliar el sueño con una gran colección de historias de sueño leídas por voces famosas que son la forma perfecta de relajarte después de un largo día. También haremos un reconocimiento ala aplicación Headspace aquí, que es otra aplicación de meditación y que también tiene un montón de historias de sueño para que pruebes. Y no olvides que la aplicación Salud en tu iPhone seguirá tu sueño si usas un Apple Watch o un monitor de actividad para dormir. Vale la pena hacerlo antes de comenzar a usar Calm, porque podrías sorprenderte de cuántas veces te despiertas en la noche antes de usarla en comparación con después de comenzar.

Tener un período dedicado de relajación con una aplicación como Calm antes de acostarte es una excelente manera de dejar que tu cuerpo se relaje y se calme para que duermas mejor. Calm tiene opciones pagas mensuales y anuales con una prueba de 7 días, pero también puedes probar la opción gratuita, aunque encontrarás que la mayoría de las historias de sueño están bloqueadas hasta que te suscribas.

4. Dejar de beber o beber menos con Reframe

(Imagen de crédito: Future / Apple)

Los adultos jóvenes en EE. UU. Beben menos que en décadas anteriores, lo cual es una gran noticia para aquellos menores de 35 años, pero para aquellos mayores de 55 años, el número de bebedores ha aumentado, por lo que algunos de nosotros aún podríamos hacerlo mejor. Ya sea que desees dejar por completo, probar Dry January, o simplemente reducir gradualmente la cantidad que bebes, tu iPhone puede ayudarte. Hay muchas aplicaciones que pueden ayudarte a beber menos, pero la que más nos gusta es Reframe.

Reframe adopta un enfoque diferente para ayudarte a reducir. Cree que cambiar o terminar tu relación con el alcohol no puede suceder de la noche a la mañana y es el resultado de un progreso diario minúsculo y tomar consistentemente el siguiente paso correcto. Utiliza un programa educativo basado en evidencia de 160 días que te brinda apoyo con una comunidad y más de 100 herramientas como meditación y juegos. El producto de años de investigación de algunas de las principales universidades como Stanford y Georgia Tech. Simplemente te dice los hechos y te hace cuestionar por qué estás bebiendo en primer lugar para que puedas llegar a tus propias conclusiones sobre la bebida. Los que usan Reframe notaron una disminución del 70% en su consumo de alcohol después de comenzar la aplicación. Puedes acceder a la aplicación de forma gratuita durante 7 días, pero deberás suscribirte para avanzar, sin embargo, la aplicación te ofrece un reembolso del 100% si no ves resultados.

5. Pasar más tiempo en tu bienestar mental con Balance

(Imagen de crédito: Future / Apple)

Tomarte un poco de tiempo cada día para centrarte y ralentizarte durante cinco minutos es del interés de todos. A largo plazo, la meditación constante cambia la densidad de la materia gris en áreas clave del cerebro, y los estudios han demostrado que la meditación puede mejorar la capacidad de memoria de trabajo y la atención. Hay muchas aplicaciones de meditación para probar en la App Store; las dos aplicaciones que mencionamos anteriormente en nuestro consejo sobre dormir más son dos, por ejemplo, pero otra que realmente nos gusta es Balance.

Balance comienza con un programa de fundamentos de 10 días que te introduce lentamente en los conceptos básicos de la meditación, y adapta su enfoque a ti según cuáles sean tus objetivos. Además de programas de 10 días, puedes elegir meditaciones únicas para propósitos específicos, como obtener una recarga por la tarde o enfrentar desafíos como romper hábitos, ansiedad y perdón. Tu primer año en Balance es gratis, después puedes elegir entre dos suscripciones renovables automáticamente a $11.99/mes o $69.99/año. Y no olvides, si quieres hacer un seguimiento de los cambios que aplicaciones como Balance pueden hacer en …