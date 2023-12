La Unión Europea salvó la cara del primer ministro húngaro Viktor Orbán en la cumbre histórica de Ucrania, explicó Serhiy Rakhmanin, miembro del Comité de Defensa de la Rada Suprema.

“La Unión Europea está interesada en que Orbán salve la cara”, dijo Rakhmanin a Radio NV el 15 de diciembre.

“Porque, pase lo que pase, Hungría es miembro de la Unión Europea. Y esto también debe cuidarse, a pesar de toda la fricción que existe entre Orbán y el resto de los líderes de los países europeos. De ahí el truco (el hecho de que Viktor Orbán salió durante la votación para abrir negociaciones sobre la adhesión de Ucrania a la UE — ed.). Usaron este truco”.

Después de que la Comisión Europea recomendara iniciar negociaciones sobre la adhesión de Ucrania a la Unión Europea en noviembre, el primer ministro húngaro amenazó constantemente con desbaratar la decisión, que cuenta con el apoyo de los otros 26 Estados miembros del bloque.

El Consejo Europeo anunció el inicio de negociaciones con Ucrania y Moldavia, y otorgó el estatus de candidato a Georgia el 14 de diciembre. Cuando los líderes de la UE estaban tomando la decisión, Orbán salió de la sala. Más tarde dijo que no quería participar en la votación. Orbán también dijo que la decisión final sobre la adhesión de Ucrania a la UE sería tomada por el parlamento húngaro y que el proceso “podría ser bloqueado al menos 75 veces”.

Hungría vetó la asignación de 50 mil millones de euros ($54.5 mil millones) a Ucrania. El tema será considerado nuevamente en enero de 2024.

