El Paris F.C. pone las entradas a $0. ¿Deberían hacer lo mismo otros equipos?

Ni Paris F.C. ni St.-Étienne tendrán muchas razones para recordar el partido con cariño. En realidad, hubo muy poco que recordar en absoluto: sin goles, pocos tiros, poca emoción: un empate insulso y empapado por la lluvia entre el tercer equipo de fútbol más exitoso de la capital francesa y el gigante más dormilón del país.

Eso fue en el campo. Fuera de él, las aproximadamente 17,000 personas en asistencia pueden considerarse parte de un ejercicio filosófico que podría jugar un papel en la conformación del futuro del deporte más popular del mundo.

En noviembre pasado, Paris F.C. se convirtió en el hogar de una revolución improbable al anunciar que eliminaría los precios de los boletos para el resto de la temporada. Hubo un par de excepciones: una tarifa nominal para los aficionados que apoyaban al equipo visitante y tarifas de mercado para los que usaban palcos de hospitalidad.

Sin embargo, todos los demás, podían ir al Stade Charléty – el estadio compacto que Paris F.C. alquila al gobierno de la ciudad – gratis.

Al hacerlo, el club comenzó lo que equivale a un experimento en vivo examinando algunos de los problemas más profundos que afectan a los deportes en la era digital: la relación entre el costo y el valor; la conexión entre los aficionados y sus equipos locales; y, lo más importante, lo que significa asistir a un evento en un momento en que los deportes son solo otro brazo de la industria del entretenimiento.

En Paris F.C., el pensamiento era más pragmático que elevado. El fútbol parisino está dominado por Paris St.-Germain, el campeón perenne de Francia en la actualidad. Paris F.C., por otro lado, es un equipo de segunda división poco notable que juega en casa alquilada, su historia ni siquiera es comparable a la de Red Star, tradicionalmente el segundo equipo de la ciudad.

Al abrir sus puertas, el club creía que podría aumentar la asistencia, atraer familias y fomentar algo de lealtad a largo plazo. Pero también estaba preocupado por decirle a la gente que estaban allí. “Fue una especie de estrategia de marketing”, dijo Fabrice Herrault, el director general del club.

“Tenemos que ser diferentes para destacar en el Gran París”, señaló. “Fue una buena oportunidad para hablar de Paris F.C.”

Meses después, la mayoría de las métricas sugieren que la estrategia ha funcionado. Las multitudes han aumentado en más de un tercio. Los partidos celebrados en horarios atractivos para los niños en edad escolar han sido los más concurridos, lo que indica que el club está teniendo éxito en atraer a un público más joven.

Los boletos de Paris F.C. nunca fueron desesperadamente costosos: Aymeric Pinto, un seguidor que ha estado asistiendo durante una década, dijo que los asistentes habían estado pagando el equivalente a unos $6, pero eliminar ese pequeño obstáculo ha marcado una diferencia notable.

El juego contra St.-Étienne atrajo a alrededor de 17,000 espectadores (en su mayoría) sin pagar. Esa cifra fue un hito máximo para el experimento pero también un poco engañosa: en la década de 1970, St.-Étienne era el equipo preeminente de Francia, y tiene la base de fans considerable para demostrarlo.

Dentro del estadio, el número de camisetas verdes de St.-Étienne reveló ese hecho. Incluso en áreas nominalmente reservadas para los aficionados locales, era obvio que muchos habían venido a apoyar a los visitantes. “Mira a tu alrededor”, dijo Thomas Ferrier, su camiseta de St.-Étienne apenas visible bajo su impermeable. “Todo el lugar es verde”.

Sin embargo, para Paris F.C., el patrón general ha sido alentador. La estrategia de boletos gratuitos le costará al club alrededor de $1 millón: una combinación de ingresos perdidos y gastos adicionales en seguridad y personal, pero la línea de la empresa, y la retroalimentación de los seguidores, es que ha valido la pena.

“Es algo bueno para el club,” dijo el Sr. Pinto. “Es difícil atraer a una multitud en París.”

Los resultados positivos se alinean con la experiencia del Fortuna Düsseldorf, un club alemán de segunda división que fue pionero en el enfoque de boletos gratuitos. El año pasado, Fortuna anunció que permitiría que los aficionados entraran a algunos partidos de forma gratuita, el comienzo de un programa piloto de cinco años – financiado por acuerdos de patrocinio – que podría llevar a la abolición de las tarifas de boletos por completo.

Fortuna ya ha organizado dos de los tres juegos gratuitos que planeaba para la fase piloto. Para el primero, el club dijo que recibió tantas solicitudes que podría haber llenado su estadio de 52,000 asientos dos veces. Para el segundo, podría haberlo hecho tres veces. Sin embargo, el impacto fuera de esos juegos es aún más significativo.

“Nuestra asistencia promedio ha aumentado de 27,000 a 33,000,” dijo Alexander Jobst, el director ejecutivo del club. “Nuestras ventas de mercancías han aumentado un 50 por ciento. Nuestros ingresos por patrocinio han aumentado un 50 por ciento. Hemos alcanzado un número récord de miembros del club.”

La correlación, por supuesto, no implica causalidad – “Es difícil vincularlo con absoluta certeza a los juegos gratuitos,” dijo el Sr. Jobst – pero no hay otra explicación especialmente convincente. Tradicionalmente, Fortuna se mueve entre las primeras y segundas divisiones de Alemania; todavía conservan la esperanza de ganar el ascenso esta temporada. Sin embargo, están atrayendo a más fans que cuando ganaron la segunda división con facilidad en 2018.

La racional de Fortuna es más ideológica que la de Paris F.C. Como todos los equipos de fútbol alemanes, Fortuna es propiedad de sus miembros, y el club vio permitir que los aficionados entraran de forma gratuita como una forma de profundizar su conexión con la ciudad y asegurar que nadie se quedara fuera de asistir a un juego.

Pero eso no significa que no haya un quid pro quo en juego también. Fortuna también alquila su estadio propiedad de la ciudad. La esperanza del club era que, al embarcarse en lo que veía como un concepto “socialmente distinto”, podría persuadir al gobierno local a gastar un poco de dinero actualizando las instalaciones.

Mientras que ambas iniciativas tienen sus raíces en la economía fría – y ambos clubes dicen que los esquemas no deben leerse como modelos para el futuro de los deportes en general – ambos han servido como platos de Petri para cuestiones más profundas.

El más obvio es la medida en que el costo de un artículo afecta su valor intrínseco. En el contexto de los deportes, siempre se ha reducido a la suposición de que los aficionados son más propensos a asistir a un evento si ya han pagado por ir, y aún más si han pagado una cantidad significativa. Los boletos que no cuestan nada, en cambio, son inherentemente desechables.

Fortuna Düsseldorf no ha encontrado que eso sea un problema. “Tuvimos menos faltas con los juegos gratuitos que con los normales,” dijo el Sr. Jobst.

La situación en París es más compleja. “Entre los aficionados, hablamos mucho sobre el ‘efecto del boleto gratuito'”, dijo Rayan Benabderrahmane, un seguidor relativamente nuevo de Paris F.C. que retractó su lealtad al Paris St.-Germain hace un par de años.

“Ves a la gente llegando tarde, saliendo temprano, o a veces ni siquiera viniendo,” señaló. “Mucha gente piensa que realmente no es su club, y no han pagado, por lo que si el clima es malo, no importa.”

La pregunta más significativa puede ser cómo deben categorizarse los aficionados que ven un juego dentro de un estadio. ¿Son observadores de un espectáculo y, por lo tanto, deben pagar por el privilegio? ¿O es hora de cambiar esa categorización: los aficionados, los que miran en el estadio, ¿en realidad son parte de la producción?

El fútbol – como todos los deportes – es ahora en gran parte un negocio televisivo. Los equipos son financiados por dinero de acuerdos de transmisión. Los horarios de inicio se reorganizan para atraer a los espectadores de televisión. Las decisiones de los árbitros son revisadas por funcionarios en un estudio remoto.

Y si el fútbol es ahora contenido, entonces parte de ese contenido, el coro, la textura, la banda sonora, el espectáculo, lo proporcionan los aficionados.

“Desde la pandemia, ha habido una conciencia creciente del papel de los espectadores en la ‘producción’ de eventos deportivos,” dijo Luc Arrondel, profesor de la Escuela de Economía de París. Señaló que hay un amplio consenso en la literatura académica de que la ventaja de jugar en casa es real y que el factor más relevante en su existencia es el efecto de una multitud partidaria.

Pero la metamorfosis del fútbol en un evento televisivo también le da a los aficionados un papel financiero, dijo el profesor Arrondel. “La presencia de los aficionados en el estadio aumenta la deseabilidad del producto televisivo y, por lo tanto, posiblemente el valor de los derechos de televisión,” señaló.

Se podría argumentar entonces que los clubes deberían ir aún más lejos de lo que han hecho Paris F.C. y Fortuna Düsseldorf. Según un artículo coescrito por el profesor Arrondel, en algunos casos, para equipos que reciben cierta cantidad de ingresos comerciales y de transmisión, hay un argumento para incentivar la presencia de los aficionados más fervientes: no solo permitirles la entrada gratuita, sino incluso posiblemente pagarles por asistir.

En la actualidad, eso sigue estando lejos. El proyecto de Fortuna sigue en fase de prueba. Paris F.C. “evaluará” su política al final de la temporada, dijo el Sr. Herrault. Esa revisión no incluirá, muy probablemente, ni el más mínimo detalle de lo que sucedió en el campo contra St.-Étienne. El tamaño de la multitud que vio el juego, sin embargo, todos esos extras en la producción, bien podría tener ramificaciones más allá del Stade Charléty.