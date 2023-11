El objetivo de Biden en la reunión con Xi: Evitar un conflicto en espiral

As a journalist with several years of experience, I am aware that when President Biden meets President Xi Jinping of China at a lush estate on the edge of Silicon Valley on Wednesday, his primary goal will be simple: find a way to avoid an increasingly bitter competition with China from tipping into conflict.

Para dos líderes que han acordado muy poco a medida que sus naciones han caído en su peor relación en cuatro décadas, ha habido indicios de cómo intentarán acercarse a la apariencia de acuerdo. Un alto funcionario de la administración dijo que se espera que lleguen al bosquejo de un acuerdo que comprometería a Beijing a regular los componentes del fentanilo, el fármaco que ha producido una devastadora epidemia de opioides en Estados Unidos. Pero China ya ha hecho compromisos similares en el pasado.

Es probable que anuncien un nuevo foro para discutir cómo mantener alejados los programas de inteligencia artificial del control y el comando nuclear, justo en el momento en que Estados Unidos está negando a China los chips avanzados que necesita para desarrollar y entrenar programas de A.I. Y es probable que discutan la reanudación de las comunicaciones militares a militares, que China cortó después de la visita de Nancy Pelosi a Taiwán el año pasado, cuando era presidenta de la Cámara de Representantes. Pero ha habido períodos de contacto militar a militar desde la administración de George W. Bush.

Las interacciones entre los dos líderes cuando se encuentren en la exuberante finca de Filoli, una casa y jardín históricos al noroeste del campus de Stanford, han sido cuidadosamente coreografiadas. Altos funcionarios chinos las han discutido en reuniones con los asesores más confiables del presidente Biden, incluidos Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional, y Antony J. Blinken, el secretario de Estado.

Pero todavía quedan muchos problemas espinosos para complicar las discusiones, incluidos algunos que los ayudantes del Sr. Biden han dicho que él tiene la intención de plantear, como las guerras en Ucrania y Gaza y las próximas elecciones en Taiwán, una isla autónoma que China reclama como suya.

En reunión tras reunión, los funcionarios de la administración han tratado de bajar las expectativas sobre el tipo de compromisos concretos que solían rodear tales cumbres, diciendo que el solo hecho de que los líderes de las dos economías principales del mundo y militares más potentísimos se estén comunicando de nuevo es en sí mismo un signo de progreso.

Graham Allison, un profesor de Harvard y autor de un libro que pregunta si los dos países están destinados a la guerra, escribió en The National Interest que la reunión encapsularía lo que llamó “dos hechos contradictorios pero no obstante ineludibles”.

“Primero, EE. UU. y China serán los rivales más fervientes que la historia haya visto”, escribió. “Segundo, la supervivencia de cada nación requiere un grado de cooperación de la otra”.

El Sr. Biden llegó a San Francisco el martes por la tarde con la ciudad cerrada por la cumbre de la Cooperación Económica de Asia y el Pacífico, conocida como APEC, un grupo de 21 países que rodean el océano Pacífico. (Envió a la secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen, a reunirse con el Sr. Xi cuando aterrizó en San Francisco el martes por la noche).

El único evento público del Sr. Biden el martes fue una recaudación de fondos junto a la vicepresidenta Kamala Harris, durante la cual sugirió que los vientos económicos en China, junto con el trabajo de la administración Biden para construir una red de socios en el Indo-Pacífico para contrarrestar la ambición china, habían llevado al Sr. Xi a la mesa de negociaciones.

“El presidente Xi es otro ejemplo de cómo se está recuperando el liderazgo estadounidense en el mundo,” dijo el Sr. Biden a la multitud. “Tienen problemas reales, gente.”

No habrá una declaración conjunta el miércoles para intentar suavizar tales comentarios duros. Funcionarios estadounidenses dicen que cada gobierno dará su propia versión de las discusiones.