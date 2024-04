El nuevo herramienta Bluetooth de Android 15 podría cambiar la forma en que los usuarios interactúan con su teléfono.

Recientes betas de Android 14 han sido una mina de información sobre posibles características que llegarán a Android 15. Hace poco tiempo supimos que el sistema operativo podría introducir Private Space para asegurar información sensible en un teléfono inteligente. Ahora están surgiendo nuevos detalles sobre cambios futuros que podrían alterar la forma en que los usuarios interactúan con sus dispositivos móviles.

El sitio de noticias Android Authority descubrió estos detalles dentro del parche Android 14 QPR2 a principios de marzo. Varios fragmentos de código hacen referencia a algo llamado “Bluetooth Auto-On”. Según la publicación, activará automáticamente la conectividad Bluetooth si está desactivada. Afirman que si alguien lo desactiva, aparecerá una opción de alternancia para que el teléfono tenga la capacidad de encender el Bluetooth al día siguiente. Android 15 supuestamente incluirá texto recordando a los usuarios que habilitar la conexión es importante para ciertas funciones; específicamente Quick Share y Find My Device.

Por supuesto, todo esto es opcional. Todavía podrás desactivar el Bluetooth en cualquier momento durante el tiempo que desees sin tener que alternar nada.

La información sobre Bluetooth Auto-On no termina ahí, ya que se encontró más información en el Proyecto de Código Abierto de Android (AOSP) por parte del experto en la industria Mishaal Rahman. Rahman afirma que solo las aplicaciones del sistema funcionarán con la herramienta. No será compatible con software de terceros. Además, es posible que no sea exclusivo de Android 15. Existe la posibilidad de que la actualización llegue a versiones anteriores del SO; sin embargo, no funcionará en todos los dispositivos.

Pantallas adaptativas

La segunda característica es “Adaptive Timeout”, que fue descubierta dentro de una vista previa para desarrolladores de Android 15. Se conoce muy poco, ya que las líneas de código no revelan mucho.

Pero dicen que apagará automáticamente tu “pantalla temprano si no estás usando tu dispositivo.” A simple vista, esto puede parecer Screen Timeout, aunque Rahman afirma que es algo totalmente diferente. A juzgar por su descripción, opera de manera similar a Attention Aware en iPhone.

Adaptive Timeout utilizaría algún tipo de métrica, ya sea detectando tu rostro a través de la cámara o recopilando entradas a través de sensores, para saber si estás interactuando directamente con el teléfono inteligente. Si dejas de usar el dispositivo, la característica apagará la pantalla. En comparación, Screen Timeout es simplemente un temporizador. La pantalla permanecerá encendida hasta que el temporizador se agote, incluso si no estás interactuando con el teléfono. También se podría argumentar que, debido a su naturaleza proactiva, la herramienta puede extender la vida útil de la batería del dispositivo y proteger tus datos de miradas curiosas.

Lo interesante de Adaptive Timeout es que podría ser una actualización exclusiva para Google Pixel. Rahman dice que encontró evidencia de que la herramienta hace referencia a un espacio de nombres de Google, lo que sugiere que no estará disponible en la “versión de código abierto de Android”.

Como siempre, toma todo lo que veas aquí con precaución. Las cosas siempre pueden cambiar. Y asegúrate de consultar la lista de los mejores teléfonos Android de TechRadar si estás pensando en actualizar.