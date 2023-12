El jefe de SBU, Maliuk, presenta planes para audaces operaciones en 2024 contra invasores rusos.

El jefe del servicio de seguridad SBU de Ucrania, Vasyl Maliuk, ha anunciado que Ucrania tiene planes para intensificar operaciones de reconocimiento y sabotaje dentro del territorio controlado por Rusia en 2024, al tiempo que enfatiza la necesidad crítica de la sorpresa.

“No podemos revelar nuestros planes. Deben seguir siendo impactantes para el oponente. Estamos preparando sorpresas”, dijo Maliuk, agregando que los ocupantes deben entender que es inútil esconderse, y “encontraremos al enemigo en todas partes”.

Mientras que Maliuk solo da indicios sobre las operaciones, sugirió que los objetos de apoyo material y técnico y las instalaciones militares dentro del territorio ucraniano ocupado serían puntos focales.

Además, los ataques se extenderían más allá de las fronteras, con Maliuk afirmando: “El ‘algodón’ continuará ardiendo”, indicando la naturaleza impredecible de sus acciones.

Las explosiones en Rusia o en territorio controlado por Rusia, lejos del frente, son popularmente conocidas en Ucrania como “bavovna”, o “cotton” en inglés.

En un año en el que las acciones militares en primera línea prácticamente se han estancado, los logros de la SBU no solo aumentan la moral de Ucrania, sino que también obstaculizan las capacidades militares de Rusia.

“La SBU entrega golpes certeros. Perforamos al enemigo directamente en el corazón con una aguja. Cada una de nuestras operaciones especiales tiene un objetivo específico y produce resultados”, dijo Maliuk.

Una de las áreas de enfoque en 2024 será Crimea y el Mar Negro, dijo, aprovechando los drones Sea Baby para desplazar gradualmente a la Flota del Mar Negro rusa de Crimea.

“Trabajamos en objetos militares o utilizados por el enemigo para cumplir sus tareas militares. Actuamos de acuerdo con el derecho internacional”, dijo Maliuk, enfatizando la planificación cuidadosa y la selección de objetivos durante las operaciones especiales de la SBU.

Maliuk concluyó reafirmando el compromiso de la SBU de reclamar el territorio ucraniano: “Esta es nuestra tierra, y usaremos todos los métodos posibles para liberarla de los ocupantes”.

El exitoso historial de la SBU en 2023 fue resaltado, incluido el asesinato del ex diputado convertido en traidor Ilya Kiva y un ataque al Puente de Crimea utilizando drones Sea Baby, lo que llevó a daños irreversibles, según el viceprimer ministro Marat Khusnullin de Rusia.

Lee el artículo original en The New Voice of Ukraine