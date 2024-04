El ministro de Relaciones Exteriores de Irán minimiza el ataque con drones, dice que Teherán está investigando. Por Reuters.El ministro de Relaciones Exteriores de Irán minimiza el ataque con drones, dice que Teherán está investigando. Por Reuters.

Por Jasper Ward y Nidal al-Mughrabi

WASHINGTON/EL CAIRO (Reuters) – El ministro de Relaciones Exteriores de Irán dijo el viernes que Teherán estaba investigando un ataque nocturno en Irán, agregando que hasta el momento no se ha probado un vínculo con Israel al minimizar el ataque.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Hossein Amirabdollahian, dijo a NBC News que los drones despegaron desde el interior de Irán y volaron unos cientos de metros antes de ser derribados.

“Son… más como juguetes con los que juegan nuestros niños, no drones”, dijo Amirabdollahian.

“No se nos ha demostrado que haya una conexión entre estos y Israel”, dijo, agregando que Irán estaba investigando la cuestión pero que los informes de los medios no eran exactos, según la información de Teherán.

Los medios y funcionarios iraníes describieron un pequeño número de explosiones, que dijeron que resultaron de las defensas aéreas derribando tres drones sobre Isfahán en el centro de Irán en las primeras horas del viernes. Se refirieron al incidente como un ataque de “infiltrados”, en lugar de Israel, obviando la necesidad de represalias.

Amirabdollahian advirtió que si Israel tomaba represalias y actuaba en contra de los intereses de Irán, la próxima respuesta de Teherán sería inmediata y al máximo nivel.

“Pero si no, entonces hemos terminado. Hemos concluido”, dijo.

El ataque parecía estar dirigido a una base de la Fuerza Aérea iraní cerca de la ciudad de Isfahán, en lo profundo del país, pero sin afectar a sitios estratégicos ni causar daños importantes.

Israel no ha dicho nada sobre el incidente. El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, dijo que Estados Unidos no había participado en ninguna operación ofensiva, mientras que la Casa Blanca dijo que no tenía comentarios.

REPRESALIA CALIBRADA

Israel había dicho que tomaría represalias después de un ataque el 13 de abril, el primer ataque directo a Israel por parte de Irán, que no causó muertes después de que Israel y sus aliados derribaran cientos de misiles y drones.

Teherán lanzó esos ataques en respuesta a un presunto ataque aéreo israelí el 1 de abril que destruyó un edificio en el complejo de la embajada de Irán en Damasco y mató a varios oficiales iraníes, incluido un general de alto rango.

Aliados, incluidos los EE. UU., habían presionado toda la semana para asegurarse de que cualquier represalia adicional se calibrara para no provocar más escalada, y los países occidentales endurecieron las sanciones contra Irán para tranquilizar a Israel.

No hubo noticias de Israel el viernes sobre si se podrían estar planificando más acciones. Aparte de los ataques directos en territorio iraní, tiene otras formas de atacar, incluidos los ciberataques y los ataques a los proxies iraníes en otros lugares.

La violencia entre Israel y los proxies iraníes en todo Medio Oriente se ha intensificado a lo largo de seis meses de derramamiento de sangre en Gaza, lo que ha generado temores de que la guerra en la sombra de los enemigos de larga data podría derivar en un conflicto directo.

El asalto de Israel a Gaza comenzó después de que los islamistas de Hamas atacaron a Israel el 7 de octubre, matando a 1,200, según las estimaciones israelíes. La ofensiva militar de Israel ha matado a 34,000 palestinos en Gaza, según el ministerio de salud de Gaza.

Al caer la noche del viernes, aviones y tanques israelíes bombardearon varias áreas en la Franja de Gaza, con ataques aéreos que llegaron a áreas de Rafah donde más de la mitad de los 2.3 millones de habitantes de Gaza están refugiados, según residentes, los medios de Hamas y funcionarios en el ministerio de salud de Gaza dirigido por Hamas.

Un ataque alcanzó dos apartamentos en un edificio residencial en la ciudad, matando a nueve personas, incluidos cuatro niños, e hiriendo a varios otros, dijeron funcionarios de salud.

Los ataques aéreos también destruyeron al menos cinco casas en el campamento de refugiados de Al-Nuseirat en el centro de Gaza, lo informaron residentes y los medios de Hamas.

“Ellos (la seguridad israelí) llamaron a algunos residentes y les ordenaron evacuar sus casas antes de que los aviones bombardearan algunos edificios cercanos”, dijo Abu Omar, un residente de Al-Nuseirat, a Reuters a través de una aplicación de chat.

“Tan pronto como corrimos, las explosiones sacudieron el suelo”, agregó.

El gobierno de Israel no respondió de inmediato a una solicitud de comentario.