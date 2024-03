El Ministerio de Finanzas de Ghana insta al presidente a no firmar el proyecto de ley anti-LGBTQ+

El Ministerio de Finanzas de Ghana ha instado al presidente a no firmar un polémico proyecto de ley anti-LGBT aprobado por el parlamento la semana pasada.

Advierte que el país podría perder un total de $3.8 mil millones (£3 mil millones) en financiamiento del Banco Mundial en los próximos cinco o seis años.

El proyecto de ley prescribe tres años de cárcel por identificarse como LGBT+ y cinco años por promover actividades LGBT+.

Ghana está sufriendo una importante crisis económica y el año pasado recibió un rescate del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Existe la preocupación de que cualquier déficit en el financiamiento del Banco Mundial y otros donantes podría descarrilar la recuperación económica.

En un movimiento muy inusual, la advertencia del Ministerio de Finanzas se filtró a varios medios de comunicación, incluyendo la BBC.

Recomienda que el Presidente Nana Akufo-Addo posponga la firma del proyecto de ley hasta que la Corte Suprema decida si se ajusta a la constitución. Los grupos de derechos humanos acudieron a la corte incluso antes de que fuera aprobado por el parlamento, pero es poco probable que sea escuchado por la Corte Suprema en un futuro cercano.

El presidente de Ghana tiene siete días después de recibir el proyecto de ley para decidir si lo firma o no, y si no lo hace, 14 días para dar razones. Aunque el proyecto de ley sobre los Derechos Humanos y Valores Familiares Ghaneses aproado por el parlamento el pasado jueves, aún no ha sido enviado al presidente para su aprobación.

Se informa que el Sr. Akufo-Addo está sosteniendo reuniones con ministerios clave y donantes para evaluar el impacto del proyecto de ley sobre los Derechos Humanos y Valores Familiares Ghaneses.

Estados Unidos, Reino Unido y grupos de derechos humanos ya han condenado el proyecto de ley, respaldado por ambos partidos políticos principales de Ghana.

El año pasado, el Banco Mundial anunció que congelaría nuevos préstamos a Uganda en respuesta a la introducción de legislación anti-LGBT aún más estricta que la aprobada en Ghana.

Un portavoz del FMI dijo que no podía comentar sobre un proyecto de ley que aún no se había convertido en ley, pero señaló que “la diversidad y la inclusión son valores que el FMI abraza”.

Solo este año, Ghana podría perder alrededor de $850 millones (£670 millones) en apoyo, lo que los funcionarios dicen que tendrá un impacto negativo en una economía que ya está luchando, reducirá las reservas extranjeras del país y afectará la estabilidad del tipo de cambio.

