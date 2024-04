El jefe Rashee Rice se entrega a la policía, queda en libertad bajo fianza en relación con un choque de varios vehículos en Dallas.

El receptor de los Kansas City Chiefs, Rashee Rice, se entregó a la policía la noche del jueves en conexión con su papel en un accidente de seis vehículos en Dallas el mes pasado. Una orden de arresto había sido emitida para Rice el miércoles, según la policía de Dallas. Rice se entregó a la policía de Glen Heights y fue procesado en la cárcel Tri City en DeSoto, Texas. Más tarde fue puesto en libertad bajo fianza.

En el caso enfrenta ocho cargos: seis cargos de colisión con lesiones corporales, un cargo de colisión con lesiones graves y un cargo de agresión agravada, según la orden de arresto (vía WFAA).

El Departamento de Policía de Dallas emitió órdenes de arresto para Rice, de 23 años, y el jugador de fútbol americano de SMU de 21 años, Theodore “Teddy” Knox. Knox ha sido suspendido del equipo, anunció la escuela el miércoles.

A finales del mes pasado, Rice conducía un Lamborghini junto a un Chevrolet Corvette. Ambos autos perdieron el control, causando un accidente de varios autos en una autopista de Dallas, según la policía de Dallas.

La portavoz de la policía de Dallas, Kristin Lowman, dijo que el Lamborghini se fue al hombro y “chocó contra el muro de la mediana, causando una colisión en cadena que involucró a otros cuatro vehículos”.

Rice emitió una declaración, vía ESPN, disculpándose por la situación y diciendo que toma “plena responsabilidad por mi parte en este asunto”:

“Hoy me reuní con los investigadores del Departamento de Policía de Dallas respecto al accidente del sábado. Asumo plena responsabilidad por mi parte en este asunto y continuaré cooperando con las autoridades necesarias. Ofrezco mis sinceras disculpas a todos los afectados en el accidente del sábado.”

Rice y el conductor del Corvette abandonaron la escena sin determinar si alguien involucrado necesitaba atención médica. West dijo que por qué Rice dejó el área después del accidente es “una buena pregunta que aún se está investigando”.

“Es un joven que cometió un error”, dijo West, agregando que el “corazón de Rice está con” los heridos. Dos conductores recibieron atención médica por lesiones leves en el lugar del accidente y otros dos fueron al hospital por lesiones leves. Al menos tres de las víctimas están reteniendo asesoría legal, según el Dallas Morning News.

“El Sr. Rice quiere dejar claro que hará todo lo que esté en su poder para devolver la vida a la normalidad lo más posible en cuanto a lesiones y daños a la propiedad”, dijo West, vía The Dallas Morning News. “Se asegurará de ser responsable de ayudarles a superar esa parte en particular de esto. No nos malinterpreten, entendemos que nadie puede devolverle la vida a una persona que ha estado en un accidente… ayudarles a superar los recuerdos de estar en ese accidente.”

Un reporte de WFAA Channel 8 en Dallas reveló que se descubrieron 10.8 gramos de marihuana en el vehículo que Rice conducía. Si se le acusa, esa cantidad llevaría a un delito menor de Clase B en el estado de Texas, que se castiga con hasta 180 días de cárcel y una multa no superior a $2,000.

La declaración inicial de West estaba en línea con la publicación en redes sociales de su cliente, diciendo que Rice está cooperando plenamente.

“En nombre de Rashee Rice, sus pensamientos están con todos los afectados por el accidente automovilístico del sábado”, dijo West, vía el Dallas Morning News. “Rashee está cooperando con las autoridades locales y tomará todas las medidas necesarias para abordar esta situación de manera responsable.”

El portavoz de la NFL, Brian McCarthy, dijo que la liga está monitoreando la situación actualmente.

Rice creció en Texas, en el área de Fort Worth, y fue a la universidad en Dallas en SMU. Fue reclutado por los Chiefs en la segunda ronda del draft de la NFL de 2023. Rice lideró en anotaciones de recepción a los campeones del Super Bowl Kansas City Chiefs la temporada pasada (siete) mientras ocupaba el segundo lugar tanto en recepciones (79) como en yardas recibidas (938) detrás del ala cerrada Travis Kelce, un jugador del Pro Bowl.