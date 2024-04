El Club MileShy es un éxito arrasador con protagonismo en BBC Breakfast

La directora ejecutiva de MileShyClub, Jane Dennison, apareció en el programa junto a la presentadora de BBC Radio 2, Jo Whiley, el 18 de abril.

Nacido en Sale pero con ramificaciones en todo el municipio, así como en los municipios de Manchester y Salford, el club de corredores está a la vanguardia del relanzamiento de la aplicación Couch to 5K, para la cual la DJ es una de las voces. Los miembros de MileShyClub aparecen en un video relanzando la aplicación Couch to 5K con nuevas características como la opción de ir más allá de los 5K por primera vez.

La Sra. Dennison y la Sra. Whiley le contaron a los presentadores de BBC Breakfast, Charlie Stayt y Naga Munchetty, sobre su participación en la aplicación.

@mileshyclub ¡SE REVELA EL SECRETO! MileShyClub fue invitado a participar en el relanzamiento de la nueva aplicación NHS Couch To 5K, ¡y aquí está el anuncio lleno de nuestras propias superestrellas de MileShy! Jane, la Sra. MileShy en persona, apareció en Radio 5Live Y en el programa BBC Breakfast Couch con Jo Whiley esta mañana para hablar sobre correr y Couch To 5K. ¡Pero la diversión no terminó ahí! Jane salió a Blue Peter Gardens para liderar a un grupo de emocionados MileShyers, y a Jo Whiley y Mike Bushell, en una sesión de carrera/caminata de Couch To 5K alrededor de Media City. ¡Qué día tan sorprendente para MileShy! #MileShyClub #NoOneGetsLeftBehind #C25K #CouchTo5K #Run #Running #Runner #BBC #Altrincham #OldTrafford #Partington #Sale #SalfordQuays #Stretford #Swinton #Urmston #Worsley #Wythenshawe ♬ original sound – mileshyclub

La Sra. Dennison dijo: “Comencé a correr de adulta. La aplicación no existía, pero desearía que existiera porque fue muy difícil. Todos los demás hacen que parezca tan fácil, por lo que es realmente aterrador.

“Couch to 5K se basa en el tiempo, así que lo haces a tu ritmo y no hay presión. Ya seas un corredor de maratón o un principiante completo, el primer paso por la puerta es el más difícil.”

La Sra. Whiley dijo: “No soy una corredora y en el día de deporte solía temerlo. No importa si no eres corredor, esta es la aplicación para ti.

“Es gratis, es una iniciativa de BBC Sport y NHS, y es realmente maravilloso. Es una de las mejores cosas que he hecho en mi carrera.”

MileShyClub tiene clubes en Altrincham, Partington, Sale, Salford, Stretford, Swinton, Worsley, Wythenshawe, Old Trafford y el Trafford Centre y hay más clubes por venir este año.

Para obtener información sobre Couch to 5K, visite nhs.uk/live-well/exercise/get-running-with-couch-to-5k. Para obtener información sobre MileShyClub, visite mileshyclub.com.

Este artículo fue escrito por Jack Tooth. Para contactarlo, envíe un correo electrónico a [email protected] o siga a @JTRTooth en Twitter.