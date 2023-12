El grupo de ingeniería de hardware de Apple se enfrenta a una reestructuración a medida que el vicepresidente de diseño de productos del iPhone se va.El grupo de ingeniería de hardware de Apple enfrenta una reestructuración a medida que el vicepresidente de diseño de productos del iPhone se va.

El vicepresidente de diseño de productos de iPhone y Apple Watch de Apple, Tang Tan, está dejando la compañía en un movimiento que resultará en cambios en el grupo de ingeniería de hardware, informa Bloomberg. Tan, que reporta al vicepresidente sénior de ingeniería de hardware de Apple, John Ternus, está listo para abandonar Apple en febrero.

La salida de Tan de la compañía verá a varios empleados que trabajan bajo Ternus y Tan recibiendo roles ampliados. El jefe de diseño de productos de ‌iPhone‌, Richard Dinh, se hará cargo del desarrollo de ‌iPhone‌ por Tan y reportará directamente a Ternus, mientras que la vicepresidenta de ingeniería de hardware de Mac, Kate Bergeron, manejará el diseño de Apple Watch.

Tan también supervisó el diseño de accesorios y el equipo acústico que desarrolla los AirPods, con esos dos grupos siendo transferidos a Matthew Costello, el ex director de operaciones de Beats. Costello ya está a cargo de Beats y el HomePod.

Los empleados de Apple que hablaron con Bloomberg han calificado la partida de Tan como “un golpe” porque es responsable de tomar decisiones críticas sobre el ‌iPhone‌, Apple Watch y AirPods. Su equipo tiene control sobre las características y el diseño del producto.

La noticia de la partida de Tan llega apenas unos días después de que Bloomberg informara que Steve Hotelling, vicepresidente de hardware de Apple, se retirará. Hotelling lidera el equipo de ingeniería de cámaras y ha trabajado en Face ID, Touch ID, retroalimentación háptica, ProMotion y otras tecnologías clave de Apple.

