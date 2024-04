El fabricante de chips de Apple, TSMC, recibirá una subvención de $6.6 mil millones para aumentar la producción en los Estados Unidos.

El Departamento de Comercio de los Estados Unidos anunció hoy un compromiso financiero significativo con TSMC, proveedor de chips de Apple, para producir más chips en los Estados Unidos. (vía Bloomberg).

La Casa Blanca compartió un comunicado explicando que el Departamento de Comercio de los Estados Unidos asignará un subsidio de $6.6 mil millones a TSMC para el avance de la producción de semiconductores en Phoenix, Arizona. TSMC también recibirá $5 mil millones en préstamos y será elegible para reclamar un crédito fiscal de inversión de hasta el 25% de los gastos de capital. La medida es parte de una iniciativa más amplia bajo la Ley CHIPS y Science, que tiene como objetivo renovar las capacidades de fabricación de semiconductores de los Estados Unidos.

TSMC ya se ha comprometido con una inversión escalada de $25 mil millones, elevando su inversión total a $65 mil millones. Esta es la mayor inversión extranjera directa en un proyecto completamente nuevo en la historia de los Estados Unidos.

El fabricante de chips también anunció planes para construir una tercera planta de fabricación en Arizona para 2030. La primera planta de TSMC en Arizona comenzará a producir chips de 4 nm el próximo año. La segunda planta, que originalmente estaba diseñada para hacer chips de 3 nm, también hará chips de 2 nm para el 2028. La tercera planta producirá chips de 2 nm con capacidad para fabricar semiconductores aún más avanzados en el futuro.

Los chips más avanzados de Apple se fabrican actualmente en Taiwán utilizando el proceso ‌3nm‌ de TSMC, por lo que la capacidad de fabricar estos chips y otros aún más potentes en el futuro en los Estados Unidos podría representar un cambio significativo en la cadena de suministro de la compañía.

