El estudio de Ada es una aventura misteriosa ambientada en el Londres victoriano.

Como desarrollador, comenzarás entrando al estudio de Lovelace siguiendo el consejo del famoso Nikola Tesla y la Sociedad de las Llaves Cruzadas.

Lleno de polvo, es obvio que nadie ha estado por aquí durante años. Está lleno de escritorios, armarios, libros y una gran cantidad de notas.

Ella ha estado escondiendo algo, y tendrás que trabajar a través de todos los desafíos para encontrar la respuesta. Pero no eres la única persona investigando.

Similar a otros juegos populares como The Room y The House of Da Vinci, se te asignará resolver rompecabezas mecánicos que se conectan con una narrativa más grande de la historia.

Mientras resuelves los rompecabezas, interactúas con objetos tácticamente con controles táctiles naturales.

Aunque el juego es un poco corto, proporciona un misterio único e interesante para resolver.

El estudio de Ada está disponible por $1.99 en la App Store ahora. Está diseñado para el iPhone y todos los modelos de iPad.