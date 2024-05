El elenco de Gavin y Stacey reacciona ante el anuncio del final de Navidad

La exitosa serie de televisión, coescrita por James Corden y Ruth Jones, se emitió por última vez en 2019 para un episodio festivo único que terminó en un cliffhanger cuando Nessa (Ruth) le propuso matrimonio a Smithy (James).

Pero revelando la noticia que tantos fanáticos han estado esperando (especialmente después de semanas de rumores), la pareja confirmó que uno de los programas de televisión más queridos de Gran Bretaña volverá por una última vez.

En Instagram, James publicó una imagen acuarela de Smithy con su brazo alrededor de Nessa, que presentaba palabras de la canción del tema del programa: “Dime mañana, esperaré junto a la ventana, por ti”.

Novedad: Gavin & Stacey regresa para un episodio de Navidad.

Será el final. pic.twitter.com/RhcOEbi4de

— Scott Bryan (@scottygb) 3 de mayo de 2024

Esto ocurrió después de que compartiera una imagen de él mismo y Ruth con un guion de 2024 titulado: “Gavin and Stacey: El final”.

Él dijo: “Algo de noticias… ¡Es oficial! ¡Hemos terminado de escribir el último episodio de Gavin and Stacey. Nos vemos en el día de Navidad, BBC One. Con amor, Ruth y James”.

‘Sin poder esperar a trabajar con todos de nuevo’ – El elenco de Gavin and Stacey reacciona al nuevo episodio



Después de la noticia de la reunión navideña, Rob Brydon, quien interpreta al tío Bryn de Stacey, compartió una imagen de sí mismo con Ted (Anthony O’Donnell) de un episodio del programa que involucra un baile sorpresa en un granero.

“¡Ted! ¿Has oído? ¡Habrá un especial nuevo!!!!,” dijo Rob en Instagram.

“Tan contento de que esto ahora se haya anunciado, no puedo esperar a trabajar con todos de nuevo y ver qué nos depara para Bryn”.

Mientras tanto, Robert Wilford, quien interpreta al hermano de Stacey Jason en el programa, comentó: “¡Aquí vamos entonces!”, a lo que Melanie Walters, quien interpreta a su madre viuda en pantalla Gwen, dijo: “Ciertamente, hijo”.

La actriz galesa Joanna Page, quien interpreta a Stacey, también dijo que está “muy emocionada” por el especial de televisión.

“No puedo creer que finalmente podamos hablar de ello y no tenga que guardármelo más”, explicó en un especial de un minuto del podcast que co-conduce con la actriz Natalie Cassidy titulado Off The Telly.

“Estoy emocionada de ver de nuevo al grupo y empezar a grabar y no puedo esperar para descubrir si Smithy ha dicho que sí.

“No puedo esperar para saber qué ha ocurrido con todos”.

En febrero, Joanna negó los rumores de una reunión mientras estaba en The One Show.

“No sé nada en absoluto. No tengo ninguna otra información. Absolutamente nada”, dijo.

Gavin and Stacey regresará para un especial de Navidad este año



El programa también cuenta con Alison Steadman y Larry Lamb como la madre de Gavin, Pam, y el padre, Mick.

Larry escribió en X: “Bueno, solo para decirle a todos los que han preguntado sobre otro G&S… ¡acabamos de recibir la noticia de la BBC esta mañana… definitivamente va a ocurrir!”

Las tres temporadas originales se emitieron de 2007 a 2010, y siguieron las vidas del “niño de Essex” Gavin (Mathew Horne) y Stacey (Joanna) de Barry en Gales, quienes se comprometen en una relación a larga distancia.

El episodio festivo de 2019 de Gavin and Stacey obtuvo las calificaciones de Navidad más altas en 12 años, atrayendo a una audiencia promedio de 11.6 millones de espectadores, convirtiéndose en el especial festivo más grande desde el día de Navidad de 2008.

Para el año nuevo, fue visto por 17.1 millones de personas, convirtiéndose en el programa guionado más grande de la década en ese momento.