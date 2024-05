El Ejército Ruso pudo haber derrotado a Ucrania si hubiera seguido su propio manual.

La gran cantidad de Rusia en la invasión de Ucrania es consecuencia de no seguir su propia doctrina militar.

Los comandantes rusos a menudo han cometido errores en los conceptos básicos de las operaciones militares, dijo un experto de RAND.

Los rusos también carecían del tamaño de fuerza de invasión necesario para seguir su doctrina de combate.

El nuevo manual del Ejército de los EE. UU. sobre tácticas rusas es un documento impresionante. Son 280 páginas llenas de detalles y diagramas de cómo se supone que deben luchar los soldados rusos.

También es evidencia de una de las principales razones por las que las tropas rusas a menudo han luchado mal en la guerra de Ucrania: no están siguiendo su propio método de juego.

“Muchos de los elementos básicos de esa doctrina son lo suficientemente sólidos como para que puedan formar la base de operaciones exitosas”, dijo Scott Boston, un experto militar de Rusia para el grupo de expertos RAND Corp, a Business Insider. “Pero tienes que seguirlas”.

Para ser claros, el manual del Ejército de Estados Unidos, ATP7-100.1, “Tácticas Rusas”, especifica que “no pretende representar cómo están luchando actualmente los rusos en Ucrania”. Sin embargo, los ejércitos intentan luchar según su doctrina, o los principios fundamentales que se supone guiarán las operaciones militares.

Por ejemplo, cuando una división o brigada rusa lleva a cabo un asalto, las unidades deben avanzar en múltiples escalones – o olas – de tropas y tanques, estrechamente sincronizados con elementos de reconocimiento, protección de flanco, ingeniería, artillería y defensa aérea. El objetivo es golpear duro, moverse rápido, vulnerar las defensas y avanzar profundamente en la retaguardia enemiga. Para minimizar la resistencia que enfrentan, las tropas de asalto deben concentrarse en múltiples columnas para “extender las unidades atacantes tanto en anchura como en profundidad para dispersar y reducir los efectos de los fuegos nucleares o de precisión”, según el manual ATP7-100.1.

Pero cuando Rusia intentó tomar Kyiv con un rápido avance en los primeros días de la guerra, las columnas acorazadas fueron enviadas por carreteras estrechas y congestionadas. Atrapadas por barricadas y emboscadas, fueron diezmadas por la artillería ucraniana, drones y misiles antitanque. Tampoco el manual describe cómo está luchando hoy el Ejército ruso. En lugar de una maniobra rápida y bien coordinada con sus fuerzas aeroespaciales una vez elogiadas, los ataques se basan en destruir las defensas ucranianas con artillería o bombas planeadoras, o inundarlas con grandes cantidades de ex convictos y otra “infantería desechable”.

El costo ha sido enorme: se estima que han habido 450,000 bajas rusas y 3,000 tanques destruidos. Las mejores unidades de preguerra de Moscú han sido diezmadas, y sus mejores tanques y otro equipo destrozados.

“Ataques doctrinalmente sólidos aún pueden fallar”, señaló Boston. “Pero muchos de sus errores fueron fallas al seguir las directrices doctrinales que están allí por una buena razón. Como, tener una fuerza de guardia adelante para que tu cuerpo principal no entre en combate y se vea comprometido decisivamente. No intentes enviar toda tu fuerza por caminos demasiado estrechos. No dejes desprotegidas a tus tropas de apoyo. Estas eran cosas bastante básicas”.

Personal militar ruso ensaya en San Petersburgo antes del Desfile de la Victoria del 9 de mayo.

Artem Priakhin/Getty Images

Evaluar la doctrina rusa actual es difícil. Gran parte de ella se deriva de la era soviética de ejércitos masivos controlados rígidamente. “El comandante dirige la lucha, es responsable de los principales elementos del plan, y generalmente no espera la iniciativa o la flexibilidad en casi el mismo grado de sus subordinados, en comparación con un buen comandante de EE. UU.”, explicó Boston.

Sin embargo, las reformas militares promulgadas después de 2008 debían crear fuerzas más pequeñas y ágiles al estilo occidental. “Cuando ese sistema les falló en los primeros meses después de febrero de 2022, volvieron a enfoques más tradicionales que eventualmente incluyeron mucho más énfasis en la masividad”, dijo Boston, un ex oficial de artillería del Ejército de EE. UU.

Sin embargo, el problema puede no haber sido tanto la doctrina rusa como la estrategia general de la guerra en Ucrania. Los planes soviéticos para invadir Europa Occidental se basaban en desplegar millones de tropas soviéticas y del Pacto de Varsovia apoyadas por enormes reservas de armas y suministros. Con una fuerza de asalto inicial de solo 180,000 soldados atacando a través de un frente de 600 millas de ancho contra un ejército ucraniano más pequeño pero aún sustancial, Rusia no pudo generar la masa abrumadora en la que su doctrina contaba. Los líderes rusos también esperaban —al igual que muchos expertos occidentales— que la resistencia ucraniana colapsaría y el país sería ocupado rápidamente. Ni siquiera se les informó a las unidades de asalto sobre el ataque hasta justo antes de que comenzara la guerra.

“No es imposible ganar batallas con un ejército inflexible, pero para tener una posibilidad razonable de hacerlo ayuda mucho tener un buen plan”, dijo Boston. Señaló a la invasión de EE. UU. a Irak en 2003: los comandantes esperaban que las fuerzas iraquíes no ofrecieran una fuerte resistencia, pero el plan de invasión suponía que podrían hacerlo. “Hubiera sido irresponsable para el ejército de EE. UU. hacer algo diferente. Pero el plan de Rusia era ese nivel de irresponsabilidad. Fueron dirigidos a moverse hacia Ucrania y tomar ubicaciones clave en plazos agresivos y sin advertencia significativa o tiempo para planificar en caso de que las cosas salieran mal. La doctrina y la capacitación solo pueden hacer tanto cuando te envían a hacer lo incorrecto con las herramientas incorrectas para el trabajo”.

Para ser justos, algunas áreas de la doctrina rusa han demostrado ser bastante sólidas, especialmente en la defensa, donde Rusia detuvo la contraofensiva de Ucrania el verano pasado. “Hay muchos aspectos de su defensa que son completamente consistentes con su práctica y doctrina histórica,” dijo Boston. “Y en algunos casos, han mejorado su doctrina aumentando la profundidad y densidad de los campos de minas”.

Una pregunta tentará a los historiadores durante años: ¿podría Rusia haber tomado Kyiv —y probablemente haber ganado la guerra— en los primeros días de la invasión? “Este es un contrafáctico complicado”, dijo Boston. “Si Rusia hubiera hecho preparativos más adecuados, Ucrania pudo haberse dado cuenta y haber reaccionado de manera diferente. Pero Rusia tenía algunas ventajas sustanciales que desperdiciaron con el plan inicial y con su lenta adaptación a lo largo del tiempo. Si Rusia hubiera intentado un mejor plan, las cosas les habrían ido mucho peor a Ucrania mucho más rápido”.

Irónicamente, Boston siente que denigrar la destreza militar rusa hace un flaco favor a la habilidad ucraniana. Si el ejército ruso era tan malo, entonces, ¿quizás el ejército ucraniano no era tan bueno? “Subestimamos cuánto daño hicieron los ucranianos contra la capacidad militar rusa real si pensamos que los rusos eran todos terribles”, dijo Boston. “No creo que fueran terribles. Creo que sus líderes los desconcertaron terriblemente”.

Michael Peck es un escritor de defensa cuyo trabajo ha aparecido en Forbes, Defense News, la revista Foreign Policy y otras publicaciones. Tiene una maestría en ciencias políticas de la Universidad de Rutgers. Síguelo en Twitter y LinkedIn.