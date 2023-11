El dilema de Rishi Sunak: ¿Cuándo convocar elecciones que parece destinado a perder?

En la política británica, no hay una pregunta que se haga más regularmente, y que se responda de manera más predecible, en los próximos meses que cuándo planea el primer ministro Rishi Sunak llamar a las próximas elecciones generales del país.

Debe hacerlo antes de enero de 2025. La opinión convencional es que, con su Partido Conservador rezagado veinte puntos porcentuales detrás del Partido Laborista de oposición en las encuestas, el Sr. Sunak esperará tanto como pueda. Dado que a los británicos no les gusta hacer campaña electoral alrededor de la Navidad o en pleno invierno, eso sugeriría una votación el próximo otoño.

Pero la semana pasada, algunos colegas del Sr. Sunak presionaron por un calendario más temprano. Después de perder una decisión legal crítica sobre su política emblemática de inmigración, el primer ministro se vio presionado desde la derecha de su partido para convocar elecciones en primavera si la Cámara de los Lores bloqueaba los esfuerzos del gobierno para modificar la legislación para deportar a solicitantes de asilo a Ruanda.

Convertir las elecciones en un referéndum sobre inmigración podría desviar la atención de los problemas económicos que afectan a Gran Bretaña. Pero eso asume que los votantes podrían ser persuadidos para cambiar a los Conservadores por miedo a los solicitantes de asilo cruzando el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones, en lugar de culpar al partido por una economía estancada, una crisis de costo de vida y servicios públicos debilitados.

La semana pasada, la Corte Suprema de Gran Bretaña anuló la política de deportar a solicitantes de asilo a Ruanda por considerarla ilegal. Pero el Sr. Sunak se comprometió a mantener viva la cuestión negociando un nuevo tratado con el país africano oriental que incluya un compromiso legalmente vinculante de no deportar inmigrantes enviados allí por Gran Bretaña, uno de los objetivos de la corte.

El Sr. Sunak también prometió legislación de emergencia que declararía a Ruanda un país seguro para solicitantes de asilo. No está claro si eso resistiría desafíos legales y en la Cámara de los Lores, la cámara alta no electa del Parlamento que tiene derecho a revisar la legislación y podría bloquearla (aunque no estaba claro si deseaba enfrentarse completamente al gobierno).

“Sé que el pueblo británico querrá que pase esta nueva ley para que podamos enviar vuelos a Ruanda”, dijo el Sr. Sunak a los periodistas la semana pasada. “Ya sea la Cámara de los Lores o el Partido Laborista que se interponga en nuestro camino, los enfrentaré porque quiero hacer esto y quiero detener las embarcaciones”.

Los analistas políticos dicen que la inmigración sigue siendo un tema resonante en el norte y el centro de Inglaterra, donde el apoyo al Partido Conservador en 2019 le otorgó al partido una victoria arrolladora en las elecciones generales. Estos votantes, muchos de los cuales tradicionalmente apoyaban al Partido Laborista, se sintieron atraídos por el eslogan Tory, “Get Brexit done”.

“La inmigración es ahora la principal prioridad para los votantes del Partido Conservador en 2019, incluso por encima de la crisis del costo de vida y el precario estado del Servicio Nacional de Salud del país”, dijo Matthew Goodwin, profesor de política en la Universidad de Kent, quien ha escrito sobre populismo y política de identidad.

“Esto significa, en resumen, que Rishi Sunak no tiene manera de ganar las próximas elecciones a menos que conecte con estos votantes, reduciendo la inmigración y recuperando el control de las fronteras del país”, dijo. “Sin embargo, ambas cosas actualmente parecen poco probables”.

Lejos de acelerar la fecha de las elecciones, el profesor Goodwin argumentó que la importancia de la inmigración presionaría al Sr. Sunak para demorar una votación. La política existente se enfrenta a problemas legales que tomarán meses superar, dijo el profesor, sin mencionar siquiera comenzar los vuelos unidireccionales a Ruanda.

Otros expertos son más escépticos de que una elección dominada por la inmigración jugaríe a favor de los Conservadores. La mayoría de los votantes ven negativamente al partido en temas de inmigración, dijo Sophie Stowers, investigadora en la organización del Reino Unido en una Europa Cambiante, un centro de pensamiento en Londres. El número de personas que cruzan el canal ha seguido siendo obstinadamente alto desde que el Sr. Sunak se convirtió en primer ministro, mientras que la migración legal ha aumentado.

“Para mí, parece poco intuitivo llamar la atención sobre un tema donde tienes una mala imagen con el público”, dijo Stowers.

La pregunta es si los Conservadores lo harían aún peor si las elecciones se decidieran en base a la economía, que es más importante que la migración para los votantes en general, según las encuestas de opinión. La semana pasada, el Sr. Sunak logró uno de sus objetivos económicos clave, reduciendo a la mitad la tasa de inflación. Pero aún no ha logrado los otros dos: reavivar el crecimiento y reducir la deuda pública.

Aún no está claro si las noticias económicas mejorarán entre la primavera y el otoño, dijeron los analistas. Mientras la inflación se ha enfriado, el efecto persistente de las tasas de interés más altas, impulsadas por las políticas fiscales impactantes de Liz Truss el año pasado, sigue filtrándose a través de la economía en forma de tasas hipotecarias más altas.

Históricamente, muchos primeros ministros exitosos, incluyendo a Margaret Thatcher y Tony Blair, convocaron elecciones antes de lo necesario, en lugar de correr el riesgo de ser víctima de eventos imprevistos. Por lo general, optaban por los meses de verano, cuando el clima y el ánimo público suelen ser mejores, aunque Boris Johnson rompió con éxito ese patrón con su victoria en diciembre de 2019.

El margen de maniobra del Sr. Sunak es limitado. Una opción sería llevar a cabo la votación en mayo de 2024 para coincidir con las elecciones locales, o en junio. Otra posibilidad sería en octubre o noviembre, lo que coincidiría con las elecciones en Estados Unidos. Pero la posibilidad de una victoria de Donald J. Trump podría tener un efecto impredecible, potencialmente empujando a algunos votantes británicos hacia una opción más centrista. Como último recurso, el Sr. Sunak podría esperar hasta el 28 de enero de 2025.

Algunos predecesores del Sr. Sunak pagaron un alto precio por calcular mal el momento de las elecciones. A pesar de la especulación de que llamaría a elecciones en 1978, el primer ministro del Partido Laborista, James Callaghan, aplazó la votación hasta el año siguiente. La agitación laboral se intensificó en lo que se conoció como el “invierno del descontento”, llevando a la Sra. Thatcher a la victoria en 1979.

Gordon Brown, otro primer ministro laborista, se esperaba que capitalizara su popularidad temprana llamando a elecciones poco después de asumir el cargo de Tony Blair en 2007. En cambio, se demoró y finalmente perdió el poder en 2010.

Theresa May tomó la decisión opuesta, convocando elecciones anticipadas en 2017 en las que perdió su mayoría, aunque probablemente más debido a su impopular agenda y sus pobres habilidades de campaña que a un mal momento.

“Una vez que comienzan las elecciones, todo está sobre la mesa”, dijo Peter Kellner, un experto en encuestas. “Se pierde el control de agenda”.

Intentar construir una campaña electoral en torno al tema de las pequeñas embarcaciones que traen migrantes probablemente fracasará, agregó el Sr. Kellner, sugiriendo que el Sr. Sunak solo convocará una votación temprana si calcula que tiene una perspectiva realista de mantener su empleo.

“Si, en el momento en que debas tomar una decisión, no tienes oportunidad de ganar, entonces es mejor esperar”, dijo. “Porque tal vez haya un cinco por ciento de posibilidades de ganar en seis meses, y un cinco por ciento es mejor que ninguna”.