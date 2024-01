Israel cambia el ritmo de la guerra y ofrece explicaciones diferentes en casa y en el extranjero.

El lunes, el portavoz militar israelí, el contraalmirante Daniel Hagari, dijo en una entrevista con The New York Times que la guerra había entrado en una nueva fase, con Israel retirando sus tropas, centrándose en las regiones del sur de Gaza y disminuyendo el número de ataques aéreos. Horas antes, Yoav Gallant, ministro de Defensa, le había dicho a The Wall Street Journal que Israel pronto haría la transición de “maniobras intensas” a “diferentes tipos de operaciones especiales”.

Luego, en su sesión informativa diaria en hebreo el lunes por la noche, el contraalmirante Hagari respondió a una pregunta sobre su entrevista con The Times diciendo que el objetivo de desmantelar a Hamas seguía en pie, y que las “semánticas” de si la guerra había entrado en una nueva fase “no sirve al público israelí”.

Por separado, los medios de comunicación israelíes informaron que el Sr. Gallant le había dicho a los colegas legisladores de derecha, en una reunión a puerta cerrada, que la guerra continuaría “durante muchos meses más”, y para que eso sucediera, Israel necesitaba un “margen para maniobra internacional”. La oficina del Sr. Gallant confirmó las declaraciones.

Los comentarios a los medios de comunicación internacionales también parecían ser un esfuerzo para abordar las llamadas desde Estados Unidos, el aliado más fuerte de Israel, para aliviar la lucha, y llegaron horas antes de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony J. Blinken, aterrizara en Tel Aviv para discutir sobre la guerra. La administración Biden ha estado bajo presión para reducir su apoyo a Israel, y Blinken ha pedido previamente a Israel que sea más preciso en sus ataques en Gaza.

Escribiendo en Israel Hayom, un periódico diario de derecha, Yoav Limor, comentarista militar, dijo: “El gobierno israelí se ha enredado en compromisos conflictivos: los compromisos que hizo con el público israelí, diciendo que no habría límite de tiempo y la guerra continuaría todo el tiempo necesario hasta la victoria; y los compromisos que hizo con el mundo, en primer lugar con la administración en Washington, diciendo que la guerra ahora pasaba a una etapa nueva, de menor intensidad”.