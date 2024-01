Ver: El momento en que los teléfonos vibrantes alertaron a la ONU sobre la invasión de Rusia a Ucrania.

Embajadores de la ONU han contado a un nuevo documental de la BBC sobre el momento en que se enteraron de la invasión de Rusia a Ucrania.

Ocurrió mientras el Consejo de Seguridad de la ONU estaba en medio de una reunión de emergencia para tratar de evitar que ocurriera tal escalada.

El embajador de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzya, dice que incluso él fue tomado por sorpresa.

António Guterres, Secretario General de la ONU, dijo: “La razón principal de la ONU es mantener la paz… cuando tienes a un miembro permanente del Consejo de Seguridad invadiendo otro país… ves cómo tu misión se desmorona.”

