El crecimiento de Apple TV Plus, pero aún no es tan popular como sus competidores.

Justo semanas después de que un experto en entretenimiento afirmara que “nadie está viendo Apple TV”, parece que el servicio de streaming de la compañía está creciendo.

Según investigaciones de JustWatch, Apple TV Plus ahora tiene el 8% del mercado, lo que coincide con Paramount+. Apple TV ha subido del 7% del período anterior, lo que sugiere que, a pesar de las sugerencias en contrario, ha crecido un solo por ciento.

Para tener una idea, sin embargo, Apple todavía está rezagado detrás de los gigantes de la industria Amazon Prime Video (con el 22%), Netflix (21%) y Max (14%). Disney Plus se ubica en el 11%, pero JustWatch señala que, al igual que Max y Hulu, perdió suscriptores desde el período anterior.

Esto sigue a otro informe reciente que sugirió que Apple TV Plus tiene el contenido con la mejor calificación de cualquier servicio de streaming.

Éxito crítico de Apple TV Plus

Desde su llegada en 2019, Apple TV+ ha crecido con el tiempo pero todavía ofrece significativamente menos contenido que sus rivales, con menos de 300 disponibles en el momento de escribir esto.

Sin embargo, la compañía ha obtenido grandes éxitos desde el punto de vista crítico, aunque no siempre comercial. For All Mankind, Severance, The Morning Show y Ted Lasso han debutado en la plataforma, junto con Silo, Slow Horses y mucho más.

Dado los enormes recursos de Apple, quizás no sea sorprendente ver un calibre tan impresionante de contenido. The Telegraph informó que la película de gran presupuesto de Apple Killers of the Flower Moon recaudó $137 millones, pero no alcanzó su presupuesto de $200 millones.

Recientemente, Apple agregó más títulos, incluido The Godfather, al servicio.

