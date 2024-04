El comité de playoffs universitarios de fútbol resuelve la situación complicada entre Army y Navy, burlándose del campo ampliado de 12 equipos.¡Espero que te haya ayudado!

IRVING, Texas — El comité directivo del College Football Playoff ganó claridad sobre los detalles del próximo playoff de 12 equipos y la posición del juego Army-Navy durante dos días de reuniones, que concluyeron el miércoles. Sin embargo, el grupo finalmente se marchó sin discutir muchas prioridades clave a largo plazo, incluida la expansión o la estructura de las invitaciones automáticas.

La junta, compuesta por los 10 comisionados de las conferencias FBS y el nuevo director atlético de Notre Dame, Pete Bevacqua, se ocupó principalmente de recapitular el playoff de 2023 y organizar la logística del próximo playoff de 12 equipos. (Un comisionado clave no estuvo presente debido a un asunto familiar). La discusión fue profunda en minucias e incluyó todo, desde la designación de árbitros hasta los presupuestos de viaje familiares para jugadores, que aumentaron de $1.5 millones a $7.5 millones a medida que el CFP aumenta de financiar tres a 11 juegos.

“Los cuatro juegos de primera ronda son probablemente el cambio más grande en el fútbol americano FBS desde que llegó el BCS,” dijo el director ejecutivo Bill Hancock. “Solo cuatro escuelas albergarán esos juegos, pero unas 40 tienen que planificar ser anfitrionas, por lo que hay muchos detalles allí.”

Estas reuniones marcaron un período de transición para el CFP a medida que el fútbol universitario entra en su próxima etapa. El futuro director ejecutivo Richard M. Clark asistió a su primera reunión anual mientras se prepara para asumir el cargo de Hancock. Clark se retira oficialmente de su cargo como superintendente de la Academia de la Fuerza Aérea a fines de mayo y se incorporará al CFP a tiempo completo en junio. Además, el futuro comisionado de la AAC, Tim Pernetti, se unió a Mike Aresco, quien dejará su cargo al final del año académico.

Entre los asistentes se encontraba la nueva comisionada del Pac-12, Teresa Gold, promovida por Oregon State y Washington State. Una fuente confirmó a CBS Sports que el Pac-12 tiene contrato para tener un asiento y voto en el comité directivo hasta el final del contrato de 2025. A partir de 2026, la junta se reducirá a 10 votos en total.

No obstante, el comité directivo aclaró en su reunión anterior que las dos escuelas restantes del Pac-12 no serán elegibles para las invitaciones automáticas en los dos primeros años del ampliado playoff de 12 equipos del College Football Playoff. En su lugar, competirán como independientes de facto de FBS.

El Pac-12 también perderá su puesto en el comité del College Football Playoff. Pat Chun fue nombrado para el comité seleccionador de 13 miembros mientras era director atlético en Washington State, pero dejará su cargo después de marcharse al mismo rol en Washington rival. El puesto 13 será ocupado por un miembro en general, que será nombrado más adelante.

Cada conferencia de poder tiene garantizado un director atlético en el comité de selección, pero la Big Ten ya tiene como representante al presidente Warde Manuel de Michigan.

Army-Navy no considerado por el CFP

El impacto de los futuros juegos Army-Navy también fue de las decisiones firmes tomadas durante las reuniones del CFP. La rivalidad anual entre las célebres academias militares no será considerada para la contienda del CFP porque se jugará después de que se hayan realizado las selecciones.

Anteriormente, si un lugar en el CFP hipotéticamente se hubiera decidido por el juego Army-Navy, el comité de selección podría haber esperado hasta el final del juego. Los protocolos requerían una teleconferencia inmediatamente después del juego para finalizar cualquier clasificación o selección. En un mundo de playoffs de 12 equipos, el marco de tiempo era demasiado ajustado.

El comité de selección consultó con funcionarios de ambas escuelas, quienes finalmente no estaban interesados en cambiar la fecha del juego.

“Ambos enfatizaron que querían mantener su juego donde está programado actualmente,” dijo Hancock. “Entendiendo que ninguno de los equipos tendría el beneficio de un punto de datos adicional para ser considerado por el comité.”

Con Army listo para unirse a la AAC, cualquiera de los dos equipos tendría garantizados 12 juegos disputados, incluido un juego por el campeonato de conferencia, para el Domingo de Selección. Si una de las dos escuelas llegara a la primera ronda del CFP, jugaría un partido apenas una semana después.

“Hay muchas complicaciones con esperar una semana cuando tienes un playoff de 12 equipos,” dijo Aresco. “Es una cosa cuando haces un playoff de cuatro equipos y no juegas hasta fin de mes. Y especialmente ahora, con ese puesto de G5, hay una posibilidad razonable con una buena temporada de que una academia de servicio tenga un gran año y sea un equipo de playoff.”

Selección simulada

Los comisionados llevaron a cabo un ejercicio de emparejamiento del CFP utilizando las clasificaciones finales de 2022 pero con la alineación de conferencias de 2024 (notablemente, con Utah sirviendo como campeón de la Big 12). TCU y Ohio State, los equipos sembrados No. 3 y No. 4 en el campo de playoffs de ese año, fueron excluidos de los cuatro primeros en la simulación de 12 equipos porque no tenían títulos de conferencia. En su lugar, Clemson, No. 7, y Utah, No. 8, pasaron al puesto No. 3 y No. 4, respectivamente. Tulane, No. 16, capturó el puesto 12 como el quinto campeón de conferencia, que tiene un lugar garantizado pero no un pase directo.

“Vamos a tener que educar a la gente,” dijo Aresco. “Verán campeones que se clasifican más bajo que aquellos que son invitados especiales. Eso es algo que tendremos que explicar.”

Shehan Jeyarajah/CBS Sports

Si el CFP de 12 equipos hubiera existido en 2023, dos equipos de la SEC habrían sido excluidos por otros fuera de los 12 primeros. Arizona, como un hipotético campeón de la Big 12, habría subido al No. 4, adelantando a Washington y Alabama (tratando a Texas como el campeón de la SEC para el ejercicio). Liberty ganó el puesto del Grupo de Cinco. Ole Miss y Oklahoma habrían sido dejados fuera del campo.

“Hemos dicho desde el principio que esto es una posibilidad,” dijo el comisionado de la SEC, Greg Sankey. “No es una sorpresa.”

Por los próximos dos años del contrato del CFP, los tazones se basarán en asociaciones existentes. La Big Ten prácticamente garantizará un lugar en el Rose Bowl para los cuartos de final. El campeón de la ACC será ubicado en el Orange Bowl. El campeón SEC o Big 12 mejor clasificado irá al Sugar Bowl. Incluso si un equipo con un rango más alto tuviera prioridad geográfica, los contratos existentes tendrían prioridad. Los contratos de los tazones expiran después del playoff de 2025; no hay un plan en este momento sobre cómo podría funcionar la selección de tazones a largo plazo.

Notablemente, no hay una política sobre repeticiones o enfrentamientos de conferencias en las primeras rondas del College Football Playoff. En el ejercicio, las clasificaciones de 2022 produjeron un enfrentamiento en la primera ronda entre Ohio State y Penn State en la posición 6-11. Los comisionados minimizaron las preocupaciones, especialmente a medida que las conferencias de poder cada vez superan las 16 equipos.

“Vamos a tener algunos grandes enfrentamientos y algunas ubicaciones fantásticas,” dijo el comisionado de la ACC, Jim Phillips. “Creo que esto va a ser tremendo para los aficionados.”