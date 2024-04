Asia FX se mantiene estable a pesar de la incertidumbre por las tasas; el yen supera la línea de intervención antes del BOJ según Investing.comTranslation: Asia FX plano ante nerviosismo sobre tasas; el yen supera la línea de intervención antes del BOJ según Investing.com

Investing.com– La mayoría de las monedas asiáticas se mantuvieron en un rango ajustado el jueves, mientras que el dólar se estabilizó debido a la incertidumbre sobre las tasas de interés de EE. UU. antes de señales económicas clave en los próximos días.

El yen japonés sufrió pérdidas prolongadas, con el par alcanzando nuevos máximos de 34 años antes de una reunión del Banco de Japón el viernes. El par de divisas también superó un nivel que los traders esperaban ampliamente que provocara una intervención por parte del gobierno japonés.

USDJPY supera el nivel de intervención; a la espera del BOJ

El par USDJPY se disparó por encima del nivel de 155 en la negociación nocturna y se estabilizó alrededor de 155.44 en la negociación asiática.

Los traders esperaban ampliamente que 155 actuara como umbral para la intervención en el mercado de divisas por parte del gobierno japonés. Sin embargo, los funcionarios solo continuaron con sus advertencias verbales, mientras que las ganancias sostenidas en el USDJPY indicaban que no se había tomado ninguna acción.

La debilidad en el yen puso en foco una próxima reunión del banco central.

Se espera ampliamente que el banco central mantenga las tasas de interés sin cambios el viernes, luego de un histórico aumento de tasas en marzo.

Pero la reciente debilidad del yen, junto con las expectativas de salarios más altos e inflación persistente, mantuvieron alerta a los traders sobre cualquier señal hawkish del BOJ.

El BOJ podría potencialmente elevar su perspectiva de inflación y reiterar planes para aumentar aún más las tasas de interés este año, un escenario que podría potencialmente impulsar al yen.

Sin embargo, aún quedaba incierto cuánto se recuperaría el yen, dado que el mayor punto de presión sobre el yen, es decir, los temores de que las tasas de interés más altas de EE. UU. se mantengan por más tiempo, seguían en juego.

El dólar se estabiliza con más señales de tasas en camino

El euro y la libra esterlina se estabilizaron en la negociación asiática tras recuperarse ligeramente en la negociación nocturna.

El dólar se mantuvo cerca de máximos de más de cinco meses alcanzados la semana pasada, ya que los traders eliminaron gradualmente las expectativas de recortes anticipados en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

Los datos económicos programados para esta semana proporcionarán más pistas sobre el camino de las tasas de interés. Los datos del primer trimestre del PIB de EE. UU. se publicarán más tarde el jueves y mostrarán qué tan sólida fue la economía de EE. UU. a principios de 2024.

Aún más esperado será el índice de precios al consumo, la medida preferida de inflación de la Fed, que se publicará el viernes.

La anticipación de los datos mantuvo a la mayoría de las monedas asiáticas en posición precaria. El par de divisas won surcoreano se mantuvo estable a pesar de que los datos mostraron que la economía creció mucho más de lo esperado en el primer trimestre.

El par de divisas del dólar de Singapur cayó un 0.1%, mientras que el par de divisas del yuan chino se mantuvo estable en medio de una serie de intervenciones del Banco Popular de China.

El par de divisas rupia india se mantuvo por debajo de los máximos históricos alcanzados a principios de abril, con los traders manteniéndose cautelosos con la moneda debido al comienzo de las elecciones generales de India en 2024 esta semana.