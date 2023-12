El CEO presume de 10 millones de registros en diciembre… hasta ahora.

X, anteriormente conocido como Twitter, sigue siendo noticia a pesar de enfrentar desafíos. En las últimas semanas, la plataforma ha lanzado varias nuevas características, incluido GrokAI (actualmente disponible para suscriptores Premium). Sin embargo, la compañía también enfrenta una presión financiera significativa, con importantes anunciantes pausando campañas debido a preocupaciones sobre desinformación y discursos de odio. A pesar de estos problemas, Reuters informa (a través de Economic Times) que la CEO de X, Linda Yaccarino, confirmó más de 10 millones de inscripciones en diciembre.

La CEO de X confirma más de 10 millones de inscripciones

Mientras que X proporciona un vistazo a su compromiso a través de métricas como visitas e impresiones, mantiene sus datos de usuario muy protegidos. El número exacto de personas que usan activamente la plataforma sigue siendo un secreto muy bien guardado.

A pesar de la falta de cifras oficiales, existen algunas estimaciones. En julio de 2023, el entonces CEO y propietario Elon Musk publicó que X albergaba aproximadamente 540 millones de usuarios mensuales. Ahora, la CEO Linda Yaccarino confirmó a través de una publicación en X que diciembre ha visto más de 10 millones de inscripciones hasta ahora. Un usuario en la misma publicación destacó que eso se traduce en un “promedio de 61,000 inscripciones por hora”.

Los anunciantes tienen otra historia que contar

Recientemente, varias compañías, incluidas Apple, Disney, IBM, Warner Bros Discovery, Comcast, Lions Gate Entertainment y Paramount Global, detuvieron los anuncios en X citando preocupaciones. IBM, en un comunicado, le dijo al Financial Times (a través de The Verge): “IBM no tolera el discurso de odio y la discriminación” y afirmó investigar toda la situación.

Un incidente importante involucró a Elon Musk quien estuvo de acuerdo con un usuario que hizo afirmaciones falsas e inflamatorias sobre el pueblo judío. Además, un informe de Media Matters encontró anuncios de grandes marcas que aparecían junto a publicaciones que respaldaban el nazismo. En respuesta al informe, la plataforma presentó una demanda contra Media Matters, acusándolos de difamación. Sin embargo, la controversia y la salida de anunciantes han arrojado una sombra sobre la estabilidad financiera futura de la plataforma. Además, Elon Musk lanzó ataques verbales contra las principales marcas que retiraron la publicidad de su plataforma de redes sociales, X.

Esta ola de importantes marcas pausando anuncios en la plataforma amenaza con costarle a la compañía una fortuna. Se estima que sea alrededor de $75 millones en ingresos publicitarios al final del año, según un informe del New York Times. Es notable que la valoración neta de Twitter / X ha disminuido estratégicamente.