El CEO de Trump Media dice que hará ‘lo que sea necesario’ para defender a los inversores de DJT de los vendedores en corto.

El CEO de Truth Social, Devin Nunes, habla durante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en National Harbor, Maryland, EE. UU., el jueves 2 de marzo de 2023.

Al Drago | Bloomberg | Getty Images

El CEO de Trump Media, Devin Nunes, dijo el viernes que haría “lo que sea necesario” para defender a los inversores minoristas de la posible venta corta ilegal de acciones de la empresa.

“Si tenemos que ir al Congreso o si tenemos que tomar medidas legales, haremos lo que sea necesario para defender a nuestros inversores minoristas”, dijo Nunes en una entrevista con el medio de comunicación de derecha Newsmax.

Nunes también criticó al presidente Joe Biden por mencionar el precio de las acciones de Trump Media en un discurso a principios de esta semana.

“¿No es eso extraño?”, dijo Nunes.

Al pronunciar un discurso en Scranton, Pennsylvania, el martes, Biden se burló de Donald Trump, su oponente en las elecciones republicanas de noviembre, mientras las acciones de Trump Media caían desde su precio de debut de más de $70.

“Si la acción de Trump en el Truth Social -su compañía- cae aún más, le podría ir mejor bajo mi plan fiscal que bajo el suyo”, dijo Biden.

Las acciones de Trump Media, que cotizan bajo el símbolo DJT, se recuperaron hacia finales de esta desde la semana, pero han caído marcadamente desde su pico. Esto deja a Trump, el mayor accionista de la empresa, con menos valor en papel por su participación del 60%.

Los comentarios de Newsmax de Nunes refuerzan su teoría anterior de que la caída de las acciones de DJT se debe al menos parcialmente a una supuesta manipulación del mercado.

Más temprano el viernes, Nunes advirtió al CEO de Nasdaq que la caída del precio de las acciones de Trump Media podría deberse a la venta corta “al descubierto”, una práctica comercial en la que el vendedor apuesta a que una acción caerá de precio. Implica a un trader que vende acciones que no se han prestado o acordado prestar.

“Informes indican que, a partir del 3 de abril de 2024, DJT era ‘de lejos’ ‘la acción más cara de los EE. UU. para vender en corto’, lo que significa que los corredores tienen un incentivo financiero significativo para prestar acciones inexistentes”, escribió Nunes en una carta presentada a la Comisión de Bolsa y Valores, citando a CNBC.

Nunes dijo que Trump Media ha aparecido en la “lista de umbral Reg SHO” de Nasdaq, lo que podría indicar un comportamiento comercial ilegal.

Sin embargo, la SEC señala en su sitio web que la venta al descubierto no es necesariamente una violación de las leyes federales de valores a menos que se esté utilizando intencionalmente para manipular el mercado. También dice que una acción que aparece en la lista de umbral Reg SHO no es necesariamente una señal de actividad comercial ilegal.

Más tarde ese día, Citadel Securities, una de las firmas de mercado nombradas en la carta, se burló de Nunes, llamándolo un “perdedor proverbial que intenta culpar a la ‘venta en corto al descubierto’ por la caída de su precio de acciones”.

En la entrevista de Newsmax, Nunes pareció responder a esa declaración: “Si crees que no hay nada mal, dices que no hay nada mal. No sales y básicamente me atacas personalmente”.

El fundador de Citadel Securities, Ken Griffin, es un importante donante a candidatos del Partido Republicano, incluido Nunes, quien se desempeñó como representante republicano de la Cámara por California antes de tomar las riendas de Trump Media.