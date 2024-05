El CEO de Cara Therapeutics vende acciones por valor de $2,952 en Investing.com

“

Cara Therapeutics, Inc. (NASDAQ:) informó recientemente sobre una transacción realizada por su Presidente y CEO, Christopher Posner, quien vendió un total de 3,936 acciones de la compañía. La venta tuvo lugar el 2 de mayo de 2024 y ascendió a $2,952 en valor total, con las acciones siendo vendidas a un precio promedio de $0.75 cada una.

La transacción formaba parte de un plan preestablecido “vender para cubrir”, que Posner adoptó el 2 de noviembre de 2022, en cumplimiento con la Regla 10b5-1. Este plan se utiliza típicamente para satisfacer las obligaciones fiscales que surgen de la venta de unidades de acciones restringidas. Es importante destacar que tales ventas no son indicativas de operaciones discrecionales por parte del individuo reportante.

Los inversionistas interesados en los precios específicos a los que se vendieron las acciones deben tener en cuenta que las ventas se llevaron a cabo en múltiples transacciones con precios que iban desde $0.75 hasta $0.76 por acción. Posner se ha comprometido a proporcionar información completa sobre el número de acciones vendidas a cada precio dentro de este rango, previa solicitud.

Tras la venta, la propiedad directa restante de Posner en Cara Therapeutics es de 176,585 acciones. La compañía, que está incorporada en Delaware y opera en la industria de preparados farmacéuticos, continúa desarrollando candidatos de productos diseñados para aliviar el dolor y el prurito al centrarse en los receptores opioides kappa.

Para obtener más detalles sobre la transacción, Cara Therapeutics y cualquier parte interesada pueden solicitar información adicional a la persona reportante.

InvestingPro Insights

Ante las recientes transacciones de los ejecutivos de Cara Therapeutics (NASDAQ:CARA), los inversionistas están siguiendo de cerca la salud financiera y el rendimiento del mercado de la compañía. Según los datos de InvestingPro, Cara Therapeutics tiene una capitalización de mercado de $43.19 millones al cierre de los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023. A pesar de los desafíos enfrentados por la compañía, que incluyen una disminución significativa de las ventas de aproximadamente 49.92% durante el mismo período, el mercado ha observado un sólido retorno del 34.89% en el precio de las acciones de la compañía en los últimos tres meses.

3rd party Ad. Not an offer or recommendation by Investing.com. See disclosure here or

remove ads

.

Los consejos de InvestingPro sugieren que Cara Therapeutics está atravesando un período de tensión financiera. La compañía está gastando rápidamente su efectivo y los analistas no esperan que Cara Therapeutics sea rentable en el año actual. Además, la valuación de la compañía implica un pobre rendimiento de flujo de efectivo libre, lo cual es un factor crítico para los inversionistas que buscan potencial de crecimiento a largo plazo. A pesar de estas preocupaciones, la compañía tiene algunos aspectos financieros positivos, como tener más efectivo que deuda en su balance y activos líquidos que superan las obligaciones a corto plazo.

Los inversionistas considerando Cara Therapeutics también deben tener en cuenta que la compañía no paga dividendos a los accionistas, lo cual puede influir en las decisiones de inversión de aquellos que buscan ingresos regulares. Para aquellos que buscan una lista completa de consejos, InvestingPro ofrece tips adicionales que se pueden acceder en https://www.investing.com/pro/CARA. Para enriquecer aún más tu estrategia de inversión, utiliza el código de cupón PRONEWS24 para recibir un 10% adicional de descuento en una suscripción anual o bianual de Pro y Pro+, donde podrás encontrar un total de 11 consejos de InvestingPro para guiarte en tus decisiones de inversión en Cara Therapeutics.

Este artículo fue generado con el apoyo de inteligencia artificial y revisado por un editor. Para más información, consulta nuestros Términos y Condiciones.

“