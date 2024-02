El caso de asesinato del presidente haitiano arroja un nombre inesperado: el de la primera dama

Un fiscal haitiano ha recomendado cargos contra 70 personas por el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. Entre los exsoldados colombianos y funcionarios del gobierno haitiano acusados en el caso se encuentra un nombre inesperado: la antigua primera dama, Martine Moïse, quien resultó gravemente herida en el ataque.

Una copia de una denuncia penal presentada por un fiscal público y presentada a un tribunal haitiano que fue obtenida por The New York Times no la acusa de planear el asesinato ni ofrece pruebas directas de su participación. En cambio, dice que ella y otros cómplices dieron declaraciones que fueron contradichas por otros testigos, lo que sugiere que fueron cómplices en el ataque y señala que uno de los principales sospechosos bajo custodia en Haití afirmó que la Sra. Moïse quería asumir la presidencia.

La denuncia no proporcionó más detalles sobre las declaraciones de la Sra. Moïse.

Su abogado negó las acusaciones.

“No creemos que ella sea o pueda ser sospechosa en el caso”, dijo el abogado, Paul Turner, quien tiene su base en Florida, a The Times. “Ella fue una víctima, al igual que sus hijos que estaban allí y su esposo”. Algunos críticos también dijeron que creían que la denuncia había sido contaminada por la política.

La acusación contra la viuda de Mr. Moïse es el detalle más sorprendente de la denuncia, que se basa en entrevistas con docenas de testigos y que llevó más de 2 años en producirse.

Según el sistema legal de Haití, la presentación del fiscal no es vinculante y solo el juez instructor, que no respondió a las solicitudes de comentarios, puede presentar cargos formales.

La denuncia fue preparada por el fiscal público para la capital, Puerto Príncipe, Edler Guillaume, un nombrado político del gobierno actual. Algunos analistas legales dijeron que la denuncia planteó preocupaciones de que el sistema judicial del país estaba siendo empleado para desviar la atención de las acusaciones de que algunos altos funcionarios del gobierno, incluyendo el primer ministro, han estado implicados en el asesinato.

Los registros muestran que el primer ministro, Ariel Henry, habló con un conspirador clave por teléfono poco antes y después de la muerte. El señor Henry ha negado cualquier participación en el asesinato. María Abi-Habib contribuyó con reportes desde la Ciudad de Mexico.