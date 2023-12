El Carbono Azul es una de las muchas empresas firmando acuerdos en el mercado de carbono.

Primero, la empresa emiratí poco conocida puso su mira en un bosque del tamaño de Maine. Después, otro del tamaño de Carolina del Sur. Y luego, se centró en un terreno del tamaño de Puerto Rico.

Mientras el emirato rico en petróleo de Dubái se preparaba para ser anfitrión de la cumbre climática patrocinada por las Naciones Unidas de este año, la empresa, llamada Blue Carbon y fundada por un príncipe, acumulaba acuerdos propuestos sobre enormes extensiones de tierras en el mundo en desarrollo. Buscaba posicionarse como una fuerza para una supuesta solución al calentamiento global: créditos de carbono.

Los créditos de carbono son potencialmente una de las herramientas más importantes, pero también más controvertidas, para acelerar los esfuerzos para reducir las emisiones globales de gases que atrapan el calor. La idea es simple: cada crédito vale una tonelada de emisiones de dióxido de carbono que fue secuestrada o evitada.

En teoría, el comercio del carbono podría aumentar la ambición de las naciones industrializadas al permitirles reducir las emisiones en otros países mientras averiguan cómo hacerlo en sus países de origen. También podría dirigir fondos a países en desarrollo que los necesitan desesperadamente para hacer crecer sus economías de manera sostenible.

Pero el conteo de emisiones de gases de efecto invernadero es una actividad compleja.

Muchos conservacionistas están preocupados con la posibilidad de que el mercado de carbono pueda ser abusado por países que buscan disminuir las emisiones sin renunciar a los combustibles fósiles. Otros esperan que el comercio canalice dinero necesario para el desarrollo de energías renovables y la protección de bosques en países en desarrollo.

Blue Carbon está incursionando en el negocio a pesar de los problemas no resueltos sobre cómo debería ser mejor estructurado el mercado para créditos como estos.

Durante el transcurso de un año, Blue Carbon anunció acuerdos con naciones en África, Asia y el Caribe para desarrollar proyectos de conservación a gran escala. Su objetivo era expansivo, a saber, evitar que se talen tierras forestales y plantar bosques en zonas ya taladas, y luego vender créditos basados en las expectativas de reducción de emisiones de esos proyectos a naciones que buscan reducir su huella de carbono.

Una tonelada de carbono almacenado en árboles equivale a un crédito de carbono que se puede comprar y vender.

Sin embargo, las transacciones que Blue Carbon quiere facilitar tienen muchas más implicaciones. Aprovechan un sistema creado en el histórico acuerdo climático de París, hace casi una década, que permite a las naciones comerciar reducciones de emisiones que contarían hacia el compromiso del comprador de alcanzar la neutralidad de carbono.

Aunque los países y las empresas están comenzando a hacer acuerdos, las reglas que rigen el comercio aún no están escritas. Los negociadores en la recientemente concluida Cumbre COP28 en Dubái no lograron ponerse de acuerdo sobre un marco para regular las transacciones, principalmente sobre cuestiones de cómo reportarían las reducciones de emisiones de sus proyectos.

“Queremos y necesitamos que los países y sus socios sean muy claros y transparentes sobre lo que están haciendo”, dijo Alexia Kelly, quien fue negociadora principal de Estados Unidos sobre disposiciones de comercio de emisiones y mercados del Acuerdo de París. “Pero en ausencia de algún tipo de reglas acordadas, eso puede o no estar ocurriendo”.

Los términos de los acuerdos propuestos por Blue Carbon no se hicieron públicos. Su borrador de contrato con el gobierno de Liberia, revisado por The Times, muestra que la empresa no compraría tierras, sino que obtendría el derecho de vender créditos de carbono de áreas que actualmente están ocupadas por comunidades, granjas privadas y reservas.

El presidente de Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, elogió un acuerdo en septiembre que podría otorgar a Blue Carbon el control de casi una quinta parte del territorio del país. En una ceremonia reciente, dijo que el acuerdo cerraría la “brecha financiera” del país por un total de $200 millones.

Las solicitudes de información sobre los acuerdos no obtuvieron respuesta de Blue Carbon y de la oficina de su fundador, el jeque Ahmed Dalmook Al Maktoum, así como de cuatro de los cinco países africanos con acuerdos.

Alcanzar un acuerdo para regular las transacciones de país a país ha adquirido urgencia. Se han anunciado alrededor de 100 de estos acuerdos desde 2021, según datos de MSCI, una firma de investigación sobre mercados de carbono.

Los Emiratos Árabes Unidos anunciaron casi medio billón de dólares en compromisos para acuerdos de créditos de carbono en una reciente cumbre climática en Kenia, y el país espera pagar por reducciones de emisiones en otros países para compensar parcialmente las suyas.

“El objetivo era utilizar los intercambios, créditos y mercados de carbono para facilitar la transición energética, tanto reduciendo las emisiones de carbono como asegurando flujos financieros a países más pobres”, dijo Rachel Kyte, una veterana diplomática climática y presidenta de un grupo que intenta hacer los mercados de carbono más transparentes. “Pero ese proceso debe tener integridad y transparencia, y en este momento no lo tiene”.

Cuando Loretta Alethea Pope Kai, presidenta del Consejo Nacional de Sociedad Civil de Liberia, un paraguas de organizaciones de defensa, vio el borrador del contrato entre su gobierno y Blue Carbon en agosto, dijo que se comprometió a bloquearlo.

Durante años, la Sra. Pope Kai había trabajado con líderes comunitarios para ayudar a aprobar una ley que protege los derechos territoriales de las comunidades, así como su derecho a ser consultados sobre proyectos que las afectan.

“Dijimos: ‘Detengan las negociaciones’, porque necesitamos más consulta”, recordó en una entrevista. “El acuerdo fue malo”.

El documento de borrador, que no ha sido firmado por las autoridades de Liberia, estaba fechado en julio y decía que Blue Carbon obtendría el 70 por ciento de las ganancias, libres de impuestos durante una década, de la venta de los créditos de carbono relacionados con las tierras. El gobierno recibiría el 30 por ciento restante, más una regalía del 10 por ciento sobre el valor de cada crédito, la mitad de la cual iría a las comunidades locales.

Los ambientalistas se quejaron de que las comunidades locales y el gobierno obtenían muy poco. Un protocolo comúnmente utilizado por Plan Vivo, una organización sin fines de lucro con sede en Gran Bretaña, dice que las comunidades deberían recibir al menos el 60 por ciento de los ingresos de las ventas de créditos de carbono.

Wilson Tarpeh, director ejecutivo de la Agencia de Protección Ambiental de Liberia, dijo que el gobierno nunca tuvo la intención de que el acuerdo siguiera adelante antes de que hubiera reglas establecidas.

“También somos muy nuevos en este tema, es por eso que nos estamos tomando nuestro tiempo para asegurarnos de que las reglas se implementen”, dijo en una entrevista. “Pero el carbono es un activo importante y queremos hacer dinero con él”.

Los gobiernos de Zambia, Zimbabue, Tanzania y Kenia, que firmaron memorandos de entendimiento para negociar acuerdos sobre decenas de miles de kilómetros cuadrados con Blue Carbon, no respondieron a las preguntas sobre el estado de los acuerdos. El presidente de Kenia, William Ruto, le dijo a los reporteros en la cumbre climática en Dubái que su país “no había vendido ni una pulgada” de su tierra como parte de ningún acuerdo de mercado de carbono.

Ni los mercados de carbono ni su crisis de credibilidad son nuevos.

El precio de los créditos de carbono en el mercado voluntario se ha derrumbado repetidamente después de investigaciones académicas y de medios de comunicación sobre proyectos a gran escala que exageraron la cantidad de emisiones que se suponía que iban a compensar y generaron efectos negativos sobre las comunidades locales.

Cualquier abuso en el comercio de carbono entre naciones tendría consecuencias mayores. Las reducciones de emisiones prometidas por los países son la base de los cálculos sobre qué tan bien está haciendo el mundo en la lucha contra el cambio climático, como el reciente Informe Brecha de Emisiones de las Naciones Unidas.

La Sra. Kelly, la ex negociadora de EE. UU., argumentó que si bien las reglas acordadas ayudarían a proteger contra el riesgo de abuso en el mercado de carbono, el Acuerdo de París fue diseñado para dar a las naciones la libertad de promulgarlo como consideraran adecuado. Pero, dijo, eso depende de que las naciones actúen de buena fe, lo cual, hasta ahora, la mayoría lo está haciendo.

“No queremos que esperen”, dijo, refiriéndose a las reglas todavía en consideración. “Es una emergencia climática y necesitamos que las personas…”