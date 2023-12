El bloguero infame Myroslav Oleshko supuestamente huye de Ucrania con un permiso falso de frontera comprado por $15,000.

El blogger ucraniano Myroslav Oleshko, considerado controvertido por instar a los hombres ucranianos a huir del país, ha abandonado Ucrania con supuestos documentos falsos, informó la red de noticias ucraniana TSN, citando fuentes anónimas en la aplicación de la ley, el 4 de diciembre.

Según las fuentes de TSN, Oleshko huyó de Ucrania a través del puesto de control de Starokozache en la región de Odesa el 28 de agosto de 2023. Dado que a los hombres aptos se les prohíbe salir de las fronteras de Ucrania durante la ley marcial, se cree que Oleshko compró un certificado médico falsificado que lo eximía del deber.

Después del inicio de la invasión rusa a gran escala, Oleshko se trasladó de Kyiv a Ternopil, donde recibió una convocatoria para un examen médico a fines de abril. El blogger fue convocado a la junta militar del distrito y se sometió a un examen médico en la Comisión Militar Regional de Ternopil. La Comisión de Ternopil no encontró problemas de salud, y le entregaron un certificado de aptitud para el servicio militar.

El 13 de mayo de 2022, se suponía que Oleshko debía presentarse en la oficina de reclutamiento militar para unirse a las Fuerzas Armadas de Ucrania, pero según los registros del gobierno, en lugar de eso regresó a Kyiv.

La fuente de la aplicación de la ley de TSN enfatizó que varios aspectos del certificado médico utilizado por Oleshko para abandonar el país indican que era una falsificación.

“El sello de esquina en el certificado de aptitud está en relieve, no impreso, como en el certificado”, explicó la fuente.

“Además, en la identificación y el certificado de Oleshko, hay estrellas correspondientes en el sello heráldico del Comisariado Militar, que no ha estado en el sello original durante mucho tiempo. El número de identificación № 014326/2 es inválido porque /2 no existe en esa forma. Bajo el número 014326, está registrado completamente otra persona”.

Esa fuente agregó que los certificados médicos falsificados a menudo están disponibles para su compra por alrededor de $5,000 a $8,000 de empleados actuales o anteriores del sistema de reclutamiento, con un cargo adicional de $3,000 por ingresar el certificado falso en la base de datos digital “Oberih” utilizada por el servicio de fronteras ucraniano. Por lo tanto, el costo total de huir del país probablemente le costó al blogger entre $8,000 y $11,000.

Oleshko apareció por última vez en la televisión ucraniana hace dos semanas cuando afirmó en el canal Kyiv-24 que se fue de manera legal pero no pudo proporcionar más detalles.

TSN informa que funcionarios militares corruptos lo ayudaron a salir del país, agregando que resultó que sufre “numerosos trastornos del sistema nervioso, el corazón de un abuelo de 88 años y completa inaptitud para el servicio militar.”

Después de escapar al extranjero, Oleshko anunció en las redes sociales que estaba en Austria e instó a otros a seguir su ejemplo y abandonar Ucrania. Más tarde, el blogger eliminó este video de su canal de YouTube. Los comentarios dejados por los internautas ucranianos en su contenido han sido en su mayoría burlones, negativos y burlones.

